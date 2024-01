Repartiment de màscares a Barcelona, en una foto d'arxiu

La ministra de Sanitat, Mónica García , ha afirmat que aquest dilluns s'ha proposat a les CCAA la tornada de les màscares a centres sanitaris i sociosanitaris i farmàcies, al si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) extraordinari que es celebra per tal d'"unificar criteris" per a l'abordatge dels "pics de virus respiratoris" que s'ha produït els últims dies a Espanya.

Una altra de les mesures que també plantejarà, i que ja s'està estudiant, "és l'autojustificació de les baixes de tres dies, per a aquells que tinguin una malaltia lleu", ha assenyalat en una entrevista a Onda Cero.

Al seu parer, en aquestes situacions inicials de malaltia, "no cal que se'n vagi al metge i, no obstant, els estem d'alguna manera obligant que vagin per una banda. Aquesta és una mesura que ja s'ha pres en molts països”, i que es basa en la declaració responsable durant els tres primers dies.

La ministra considera que la incidència que s'està produint de grip aquests últims dies "és per preocupar-se" ja que "estem en uns nivells de grip de més intensitat que els darrers anys". A més, ha afirmat que el problema no és tant les infeccions com el col·lapse sanitari.

En aquest sentit ha recordat que la mesura més eficaç per evitar el virus és la màscara, a més de la ventilació, i, per descomptat, la coordinació. Així ha valorat positivament la iniciativa de les comunitats autònomes que ja l'han imposada en centres sanitaris. Així mateix, no s'estudia inicialment implantar la mesura als centres educatius.