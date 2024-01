Foto: Freepik

La salut mental ha guanyat cada cop més pes a l'agenda política i al discurs social, ja que no es tracta d'un problema menor. Segons el recent estudi de la Confederació Salut Mental Espanya i Fundació Mutua Madrileña, fins a un 40% dels ciutadans espanyols enfronten problemes de salut mental , i aproximadament el 15% ha experimentat idees o intents suïcides.

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) també adverteix que els trastorns i les malalties mentals es convertiran en la principal causa de discapacitat a nivell mundial per a l'any 2030, afectant 1 de cada 4 persones al llarg de la seva vida.

L'augment de la visibilitat d'aquests trastorns es reflecteix en un increment de les consultes. En els darrers dos anys, segons dades de Top Doctors.com , el grup tecnològic líder en la transformació digital del sector sanitari i l'accés senzill als millors especialistes mèdics, el nombre de cites amb psiquiatres o psicòlegs s'ha duplicat.

Addicionalment, el grup destaca que, dels més de 63.000 pacients atesos en els darrers 2 anys, Madrid, Barcelona, València i Màlaga concentren el percentatge més gran de persones que han buscat ajuda psicològica o psiquiàtrica en aquest període.

"En els últims anys han canviat els estigmes que hi havia al voltant d'aquesta àrea, i ara s'entén millor què és la psicologia i què fem els psicòlegs realment. Tots ens enfrontarem a situacions o experiències que ens afectaran a nivell emocional i psicològic en algun moment de la nostra vida.Hi haurà els qui sàpiguen adaptar-se bé a aquestes experiències, i d'altres que se sentiran desbordades i començaran a notar símptomes com tristesa, apatia, insomni, irritabilitat, frustració, problemes digestius, entre d'altres i que aniran interferint en el dia a dia de qui ho pateixi. Anar al psicòleg no només és un tema d'autocura, sinó també de responsabilitat envers els altres", explica la psicòloga Ana María Moreno, membre del Grup Top Doctors, a Infosalus.

Els especialistes del Grup Top Doctors indiquen que les urgències psiquiàtriques entre la Generació Z, relacionades amb trastorns com la conducta obsessivocompulsiva, l'ansietat i la depressió, han conduït a un augment en les consultes per autolesions i pensaments recurrents de suïcidi.

Aquesta tendència té suport per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que alerta que 1 de cada 7 joves, amb edats compreses entre els 10 i 19 anys, enfronta algun tipus de trastorn mental, una situació summament preocupant.

Tot i això, també s'observa una tendència particular entre els joves, coneguda com " sadfishing ", que implica la pràctica de compartir contingut trist o revelar vulnerabilitats en xarxes socials amb l'objectiu d'obtenir "likes".

"Veiem cada dia a xarxes socials com els joves i influencers comparteixen missatges de determinats problemes relacionats amb la salut mental. Això no és del tot negatiu perquè ajuda a verbalitzar i exterioritzar els seus sentiments, i redueix la probabilitat que, per acumulació, es converteixin en "bombes" que implosionin, però en altres casos la línia és molt fina entre voler exterioritzar i ajudar els altres o aconseguir "engagement".



Quan ens enfrontem a un autèntic problema de salut mental, el procés és ardu i no hauria de ser “edulcorat” simplement pel desig de compartir-lo a xarxes socials i obtenir “m'agrada”. Observem un augment significatiu a les consultes de joves que practiquen autolesions.

Encara que aquesta conducta els pugui proporcionar un alleugeriment irreal i momentani de l'angoixa a causa de l'augment de la producció de dopamina, es converteix en un comportament de risc que requereix atenció i esforços per suprimir-lo, segons assenyala la Sra. Luisa Fernanda Yágüez Ariza, especialista en Psicologia Clínica i membre de Top Doctors.