Foto: Freepik

El pic de casos de grip està provocant que es prenguin mesures extremes per aconseguir un descens en les xifres d'afectats. És per això que, després de la reunió extraordinària d'aquest dilluns passat, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han establert un protocol per prohibir l'assistència de nens a l'escola en cas de presentar símptomes.

En aquesta reunió s'han compartit dades que indiquen un pronòstic d'alta transmissió de la grip amb el retorn a classes aquesta setmana, segons han confirmat fonts a Confidencial Digital . Això resultarà en un augment de casos i contagis entre adults al llarg de tot el mes de gener.

És rellevant destacar que l'informe corresponent a la darrera setmana de desembre del Sistema de Vigilància ja presentava una taxa de 167,75 casos per cada 100.000 habitants. Aquesta dada és especialment significativa, considerant que encara no s'havien dut a terme les reunions familiars de finals d'any i de Reis, i ja superava de manera considerable el llindar epidèmic establert.

Les autoritats sanitàries anticipen un augment en la propagació de la grip durant les properes setmanes, especialment entre els menors de cinc anys, que la pateixen "entre 4 i 5 vegades més" que els adults.

Per aquesta raó, aquest any s'ha inclòs al calendari pediàtric la vacunació dels menors de cinc anys. Aquesta mesura es considera una forma indirecta de protegir els qui hi conviuen i, sobretot, aquells potencialment vulnerables que puguin estar en contacte amb aquests nens.

PROHIBIT ANAR AL COL·LEGI AMB SÍMPTOMES

El Ministeri de Sanitat ha acordat una mesura excepcional amb les comunitats autònomes. Es tracta d'un protocol que permet als professors enviar a casa els alumnes que presentin febre i malestar general a les aules.

A més, es busca de manera preventiva que els pares no portin els fills a l'escola si no es troben bé, fins i tot si els símptomes estan disminuint. Aquest escenari planteja un desafiament, reconegut per les autoritats, especialment per als progenitors que treballen fora de casa.

I pel que fa a l'escola, Sanitat tem que a les aules petites que no tinguin moltes finestres no es puguin ventilar, amb l'augment de càrrega vírica que implica.