Hospital de Palamós - ssibe

L'Hospital de Palamós (Girona), gestionat per Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, ha decidit suspendre les cirurgies "no urgents" que requereixen ingrés hospitalari, per la incidència de la grip, han explicat fonts de l'hospital.

No se suspenen totes les intervencions sinó "les que no són urgents, i no totes", i ho consideren una situació puntual davant del pic de casos de grip.

Des de la setmana passada, l?hospital ha desprogramat 15 cirurgies no urgents que requerien ingrés.

En un comunicat de diumenge, el centre ha explicat que ha arribat a la capacitat màxima de 133 llits disponibles per donar resposta a l'augment de la demanda assistencial.

L'onada epidèmica de la grip a Catalunya es manté en tendència ascendent, segons l'actualització d'aquest dimarts del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic): de l'1 al 7 de gener hi va haver una taxa de 900 afectats per 100.000 habitants i 70.961 casos d'infeccions respiratòries agudes (IRA) registrats.