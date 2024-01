Home usant una màscara / Foto: Europa Press

El Ministeri de Sanitat implantarà aquest dimecres l'ús obligatori de mascaretes a hospitals i centres sanitaris, després que no hagi arribat a un acord amb comunitats autònomes, a la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) , sobre l'obligatorietat de el seu ús de la màscara a centres sanitaris, residències i farmàcies davant el repunt d'infeccions per virus respiratoris.

Aquesta mesura es pren en compliment de larticle 65 de la llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, que permet la declaració dactuacions coordinades en salut pública. La mesura es pren únicament per a hospitals i centres de salut, no pas en centres sociosanitaris o farmàcies, com es pensava en un primer moment.

Si bé és cert, Sanitat ha obert un termini d'al·legacions pel qual, les properes 48 hores, les CCAA podran fer arribar les seves propostes al document presentat pel Ministeri, ja que no hi ha hagut un acord comú.

Mónica García, la ministra de Sanitat, ha defensat que és una norma "efectiva, de sentit comú, avalada per l'evidència científica i que és ben rebuda per la població".

Si bé divendres passat Catalunya, el País Valencià i Múrcia van anunciar la implantació de l'ús obligatori de les mascaretes en aquests centres, altres CCAA han mostrat la seva oposició a aquesta mesura, ja que prefereixen no passar de la recomanació.

POSTURES CONTRÀRIES

Entre les comunitats que es posicionen en contra, destaquen Castella i Lleó . El conseller de Sanitat, Alejandro Vázquez, ha destacat també que la convocatòria d'aquesta reunió "arriba tard". Tot i això, ha defensat que la comunitat compta des de fa anys amb plans de contingència hivernal per fer front a l'increment de casos de patologies respiratòries.

Per part seva, el conseller de Sanitat del Govern d' Aragó , José Luis Bancalero, ha assegurat que les mascaretes seguiran sent obligatòries per "protegir les persones vulnerables" fins al moment en què la incidència permeti una desescalada. Tot i això, coincideix amb el seu homòleg de Castella i Lleó en les seves crítiques a la reunió d'aquest dilluns.

Madrid mantindrà la recomanació d'usar mascareta en els supòsits contemplats des que finalitzés la pandèmia el juliol del 2023, és a dir, davant de símptomes i per a persones especialment vulnerables, i ha censurat que el Ministeri de Sanitat hagi avançat les propostes i mesures que ha portat a la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) “a través de canals no oficials”.

Per part seva, el País Basc també ha criticat la falta de criteris tècnics de la reunió. A més, ha reclamat que qualsevol proposta que es presenti "hauria de respectar les competències del País Basc en matèria de Salut" i estar "avalada" per la Ponència d'Alertes i la Comissió de Salut Pública.

La consellera de Salut de la Rioja, María Martín, ha afirmat que l'obligació de portar mascareta en espais "vulnerables", com ara centres sanitaris, farmàcies, residències o centres escolars, ha de dependre de la incidència de les malalties respiratòries, encara que la veu " recomanable".

Per part seva, la consellera de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia, Catalina García, també ha mostrat el seu descontent amb la reunió. A parer seu, aquestes decisions s'han de prendre en primer lloc a la Ponència d'Alertes ia la Comissió de Salut Pública, on s'elabori un document on s'estableixin nivells d'alertes o indicadors, entre d'altres, per posteriorment ser avalat al Consell Interterritorial.

En la mateixa línia, el conseller de Sanitat de Galícia , Julio García Comesaña, veu "desproporcionada" la intenció que tenia Sanitat de posar la màscara obligatòria a centres sanitaris, residències i farmàcies, encara que no s'oposa que s'apliqui a comunitats "que ho necessiten". Igual que els seus homòlegs, ha reclamat que qualsevol mesura sobre això es basi en "criteris tècnics".

D'altra banda, Balears no descarta imposar l'obligatorietat de l'ús de la màscara a hospitals i centres sanitaris si la incidència de virus respiratoris experimentés un creixement els propers dies o setmanes, encara que de moment es manté en la recomanació del seu ús, mentre que Navarra aconsella l'ús en centres sanitaris, sociosanitaris i per a aquelles persones amb símptomes respiratoris, especialment si es troben a llocs tancats.