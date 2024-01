Barbeta, en la intervenció del passat 8 de gener

"Es parla molt de les infermeres i no es parla gens dels tècnics sanitaris. I els tècnics sanitaris són persones bastant més formades que les infermeres". Aquestes (i altres declaracions) del periodista Jordi Barbeta en el programa Els Matins, de TV3, han generat un gran malestar en el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els quatre col·legis de les demarcacions territorials (COIB, COIGI, COILL i CODITA).

De fet, el CIIC lamenta que també va arribar a dir que els tècnics sanitaris "tenen un nivell d’estudis que a tota Europa està per sobre jeràrquicament al de les infermeres" i que l’acord de Bolonya "ja posa per damunt els estudis de tècnic sanitari que no pas els d’Infermeria i, en canvi, a Espanya, aquest acord de Bolonya no s’està implementant".

Els col·legis d'infermeres asseguren que aquestes declaracions no s’hi diuen amb la correspondència que estableix l’Espai Europeu d’Educació i consegüent regulació dels estudis d’Infermeria. A Espanya, com per exemple a Portugal o Itàlia, els estudis d’Infermeria són de Grau i s’imparteixen en universitats públiques, privades i centres adscrits a les diferents universitats.

Per això, el CIIC ha reclamat a la televisió pública de Catalunya una rectificació de les declaracions fetes pel col·laborador del programa.