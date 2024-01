Foto: EuropaPress

El bec de la grip està obligant el Ministeri de Sanitat a prendre cartes a l'assumpte per intentar tallar l'exposició a aquest virus. Una de les opcions que s'ha posat sobre la taula és estendre a tres dies l'opció d'autogestionar una baixa mèdica, però podria tenir conseqüències econòmiques per a les empreses. Aquesta opció sembla com una cosa que es popularitzarà en les properes setmanes, ja que amb l'epidèmia de grip i Covid-19, les empreses patiran la pèrdua de personal.

La proposta, que encara continua en procés de consens, generarà una repercussió econòmica per a les empreses a Espanya. Segons un primer càlcul efectuat per El Economista , s'estima que el cost serà de 2.274 euros per cada treballador durant les 72 hores en què l'empleat pot autogestionar la baixa mèdica.

Aquesta estimació es basa en les cotitzacions a la Seguretat Social que l'empresa haurà de cobrir durant aquest període, així com en la pèrdua de productivitat resultant dels tres dies en què l'empleat no farà aportacions.



Si agafem com a mesura un salari mitjà de 25.000 euros bruts anuals, les cotitzacions arriben als 66,93 euros (costes laborals), aplicant un tipus del 32,05%.

D?altra banda, un informe del Col·legi d?Economistes de Madrid revela que la productivitat mitjana de l?economia espanyola és de 92 euros per hora. En multiplicar aquest valor per les tres jornades laborals de vuit hores, el cost de la productivitat perduda puja a 2.208 euros.

En conjunt, aquests valors totalitzen els 2.274 euros per cada treballador que experimenti una malaltia durant tres dies, segons el model proposat pel Ministeri de Sanitat.

FASE PRELIMINAR DE LA PROPOSTA



Tot i això, la proposta de la ministra Mónica García encara es troba en una fase preliminar . La ministra de Sanitat està treballant per aconseguir el consens de les altres comunitats autònomes per concretar la mesura.

Una de les justificacions presentades pel secretari d'Estat, Javier Padilla, és l'existència d'aquest model a altres països europeus. Específicament, va esmentar Portugal, Alemanya i països nòrdics com Suècia, on es fa servir aquest model basat en una declaració responsable per part de l'empleat.



A més, Padilla ha argumentat que aquesta proposta prové de col·lectius mèdics , com a societats científiques, que, davant l'escassetat de personal als centres de salut, advoquen per externalitzar tasques més administratives, com el maneig de les baixes mèdiques.

Si Sanitat decideix dur-la a terme, no s'hauria de demorar, ja que els pics de malalties com la grip o el COVID-19 tendeixen a disminuir amb el transcurs de les setmanes.