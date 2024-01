Foto d'arxiu d'una dona amb grip

La incidència de grip en Atenció Primària ha disminuït per primera vegada en quatre setmanes a tot Espanya excepte a les Balears, cosa que implica que es podria haver aconseguit el pic d'activitat la darrera setmana de 2023, segons l'últim informe del Sistema de Vigilància de Infecció Respiratòria Aguda (Sivira) de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), que recull dades de la primera setmana de l'any --de l'1 al 7 de gener--.

Aquest descens es manifesta en tots els grups d'edat excepte al grup 45-64 anys. Aquesta setmana, la taxa d'incidència se situa en 387,4 casos per 100.000 habitants , enfront dels 430,7 casos en setmana prèvia. És a dir, en una setmana, els casos han disminuït un 10%.

Per grups d'edat, aquesta setmana, les taxes d'AP més grans s'observen en el grup dels menors d'un any (784,6 casos per 100.000 habitants).

Pel que fa a la taxa d' hospitalització per grip a la setmana, aquesta arriba als 14 casos per 100.000 habitants (10,2 casos a la setmana prèvia), i puja des de la primera setmana del novembre passat; si bé els indicadors de gravetat assenyalen valors al rang de temporades prèvies. Per grups d'edat, les taxes d'hospitalització més grans s'observen en el grup dels adults de 80 anys o més (93,7 casos/100.000 habitants).

Aquest informe es publica un dia després que la ministra de Sanitat, Mónica García, anunciés l'obligatorietat de l'ús de la màscara a centres de salut i hospitals per l'auge de la incidència d'infeccions per virus respiratoris, especialment de grip, a les últimes setmanes.

Es tracta d'una mesura de caràcter "indefinit" que les comunitats autònomes podran canviar a recomanació sempre que mostrin un "descens de la corba de casos" durant dues setmanes.

Alhora, en roda de premsa, ha avançat que, quan la situació epidemiològica general a Espanya vagi decreixent, el mateix Ministeri de Sanitat "invitarà" a la recomanació, en lloc de l'obligatorietat.

DISMINUEIX LA TAXA GLOBAL D'INFECCIONS RESPIRATÒRIES AGUDES

En total, la taxa global d'infeccions respiratòries agudes a Atenció Primària (IRAs) és de 935,1 casos/100.000 habitants (966,2 casos la setmana prèvia), fet que implica un decreixement del 3%.

Per grups d'edat, les taxes d'IRAs més grans en AP es donen en el grup dels menors d'un any (3.923,2 casos/100.000 habitants), seguit del grup d'1-4 anys (1.675,6 casos/100.000) habitants). Les dades mostren una tendència a la baixa en menors de 15 anys, mentre que es mantenen en lleuger ascens adults joves i persones de 65 anys o més. "S'observa una tendència a l'estabilització a la taxa de síndrome gripal, mentre que la de bronquiolitis baixa", es recull a l'informe.

Aquesta setmana, la positivitat dels casos de grip és de 41,4 per cent (vs. 44,6% a la setmana prèvia), 10,6 per cent per SARS-CoV-2 (vs. 9,6% a la setmana prèvia) i 6 per cent per a virus respiratori sincitial (vs. 9,9% a la setmana prèvia).

AUGMENTA LLEUMENT LA INCIDÈNCIA DE COVID-19

Pel que fa a la taxa de Covid-19 a AP , aquesta se situa en 98,8 casos per 100.000 habitants (93 casos per 100.000 habitants la setmana prèvia). Per grups d'edat, les taxes més grans en AP s'observen en el grup dels menors d'un any (653,9 casos per 100.000 habitants).

Pel que fa a la taxa d'hospitalització per Covid-19, aquesta se situa en 4,2 casos per 100.000 habitants (3,8 casos per 100.000 habitants la setmana prèvia). Per grups d'edat, les taxes d'hospitalització més grans s'observen en els menors d'un any (40,4 casos per 100.000 habitants) i en els adults de 80 anys o més (32,7 casos per 100.000 habitants).

DESCENS DE CASOS D'INFECCIÓ PER VIRUS RESPIRATORI SINCITIAL

D'altra banda, també s'ha registrat un notable descens de casos de virus respiratori sincitial (VRS). Concretament, la taxa d'infecció se situa en 56,4 casos per 100.000 habitants, enfront dels 95,7 casos documentats la darrera setmana del 2023.

Per grups d'edat, les taxes d'AP més grans s'observen en el grup de menors d'un any (653,9 casos per 100.000 habitants), seguit del grup d'1-4 anys (201,1 casos per 100.000 habitants).