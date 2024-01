Una de les manifestacions que ha fet el sindicat a Barcelona. Foto: Infermeres de Catalunya

El nostre govern ens obliga a marxar de Catalunya. D'aquesta manera anuncia el sindicat Infermeres de Catalunya que continua en marxa amb les seves reivindicacions i mobilitzacions... que aquest dissabte 13 de gener tornaran a tenir el centre de Barcelona com a gran epicentre.

El col·lectiu, de forma habitual, ha portat les seves reivindicacions als llocs de poder de Catalunya, tant als del poder polític (la plaça de Sant Jaume, on hi ha el Palau de la Generalitat) com al del lloc on es prenen les decisions que afecten el sector (la seu de la Conselleria de Salut, al recinte de la Maternitat).

En aquesta ocasió, a partir de les 11 del matí, el sindicat ha citat tothom a la confluència de l'avinguda Diagonal amb el passeig de Gràcia per començar una marxa lenta cap a l'estació de França, passant per punts com la plaça de Catalunya i la ronda de Sant Pere, entre altres.

Infermeres de Catalunya ha volgut recórrer al simbolisme, triant com a punt de final de la marxa l'estació de França per dir que "el nostre Govern ens obliga a marxar" per trobar millors condicions laborals i de conciliació familiar.

Aquest divendres 12 es compleix un mes d'ençà que el sindicat va posar en marxa una vaga indefinida per protestar per les seves condicions i pel que consideren que és "un menyspreu" per part de la conselleria.

En aquest temps han mantingut trobades amb els responsables de Salut, tot i que lamenten que "no s’ha arribat a cap acord tangible" i consideren que l'actual és "una situació crítica i de tensió del nostre sistema de salut, on les infermeres hem estat treballant durant totes les festes de Nadal", de forma que tornen a mobilitzar-se... i en aquesta ocasión volen "interpel·lar la ciutadania en aquesta lluita".

El sindicat, de fet, ha acusat el conseller Manel Balcells de "xantatge", perquè hauria reclamat desconvocar la vaga abans de seure a negociar, postura que Infermeres de Catalunya titlla de "poc democràtica i poc dialogant" i de "pols de força i tossudesa a les infermeres que dia rere dia sostenim un sistema de salut deficitari i en fallida".

"NO SOM LES SECRETÀRIES DE NINGÚ"

En totes les mobilitzacions que hi ha hagut fins ara, les infermeres han volgut fer-se respectar, amb consignes com La vocació no és explotació , Les infermeres diem prou , Fins els ovaris dels nostres salaris i No som metges, som infermeres.

En el seu darrer comunicat, asseguren que "continuarem amb força i mantindrem les mesures de pressió fent d’infermeres i no de secretàries de ningú".