L'elevada prevalença dels virus de la grip i el Covid continua generant inquietud a les institucions. A l'esfera pública, sorgeix la preocupació sobre la possible escassetat de medicaments per fer front a l'alta demanda actual. La titular del Ministeri de Sanitat, Mónica García, conscient de la inquietud davant de possibles situacions de desproveïment en el context del creixement de la incidència, ha implementat mesures excepcionals. Tot i les garanties que no hi haurà problemes en l'adquisició de medicaments, s'han introduït modificacions a la Circular 2/2012 sobre enviaments intracomunitaris per reforçar la capacitat de resposta i prevenir potencials escassos.

Segons la modificació, s'estableix l' obligació per als laboratoris farmacèutics de proporcionar al Ministeri de Sanitat informació detallada sobre el seu inventari actual i les projeccions de producció . Aquesta disposició recent té com a objectiu oferir al govern una visió clara de la capacitat de producció i els nivells d'existències al país. D'aquesta manera, es vol permetre una anticipació i gestió més efectiva de les necessitats de medicaments essencials.

D'altra banda, la Circular redefineix les responsabilitats dels distribuïdors en imposar l'obligació d'informar el Ministeri sobre qualsevol enviament de medicaments a destinacions internacionals. Aquesta mesura busca primordialment supervisar i controlar el flux de medicaments fora del territori nacional, amb l'objectiu de garantir que la disponibilitat de tractaments crítics a nivell domèstic no es vegi compromesa.

Aquestes determinacions formen part d'una iniciativa més àmplia destinada a enfortir la capacitat de resposta del sistema de salut davant de la doble amenaça representada per la grip estacional i la persistent crisi de la COVID-19. La estreta col·laboració entre el govern, els laboratoris farmacèutics i els distribuïdors es presenta com un factor fonamental per assegurar la continuïtat en el subministrament de medicaments essencials i mantenir la qualitat de l'atenció sanitària.

La implementació d'aquestes mesures excepcionals reflecteix el compromís ferm del Ministeri de Sanitat amb la seguretat i el benestar de la població, ressaltant la importància de la planificació anticipada i la coordinació efectiva per fer front a desafiaments sanitaris significatius.