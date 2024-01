Cirurgians en un quiròfan. Foto: Europa Press

El director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt), Jaume Tort , ha exposat aquest dilluns 15 de gener que els hospitals catalans han realitzat 1.393 trasplantaments d'òrgans el 2023 , un 3,5% més que el 2022, quan se'n van fer 1.346, un "nou màxim històric" a Catalunya .

"Hem superat definitivament la pandèmia", ha celebrat Tort en roda de premsa amb el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells , després de recuperar les xifres prèvies a l'impacte de la crisi sanitària provocada pel Covid-19 que va causar un retrocés a la activitat de donació i trasplantaments.

Tort ha concretat que aquest any s'han fet 976 trasplantaments renals, 226 hepàtics, 56 cardíacs, 102 pulmonars i 33 pancreàtics, i l'Hospital Vall d'Hebron ha tornat a ser el centre que ha fet més trasplantaments amb 399 intervencions.

Els 976 trasplantaments renals del 2023 representen un nou rècord d'activitat i Tort ha advocat per assolir i superar les 1.000 intervencions d'aquest tipus.

Hi ha 1.285 catalans en llista d'espera per a un trasplantament, 138 dels quals esperen un òrgan vital i 17 són pacients pediàtrics.

El 2023 a Catalunya s'han realitzat 59 trasplantaments pediàtrics: 19 trasplantaments renals, 25 hepàtics, 12 cardíacs i 3 pulmonars, fet que suposa el segon millor any en xifres d'aquest tipus d'intervenció.

NEGATIVES



Tort ha explicat que malgrat el rècord de donació, el percentatge de negatives familiars a la donació, que són les negatives respecte al total d'entrevistes familiars efectuades, ha augmentat fins al 22,4% el 2023.

"No preocupa", ha reconegut el director de l'Ocatt perquè ha explicat que a Catalunya estan acostumats a tenir entre un 15 i un 20% de negatives, i per això ha avançat que estudiaran els motius d'aquest increment.

La negativa prèvia del possible donant o de la família d'aquest, sense cap altra raó, han estat els motius esgrimits per les famílies en la gran majoria dels casos (74%) que s'ha denegat la donació aquest 2023, en què també hi ha hagut 13 negatives judicials.

DONACIÓ



Tort també ha celebrat que els 384 donants cadàver obtinguts el 2023 representen un altre "nou màxim històric" amb un increment del 7,6% respecte a l'any 2022 i de l'1,9% respecte al 2019, any de més activitat fins ara.

Per tipus de donant, els de mort encefàlica, és a dir, mort cerebral, pugen un 3,1% (169) i els de mort en asistòlia, és a dir, mort cardiorespiratòria, augmenten un 11,4% (215).

Balcells ha destacat que 21 persones a Catalunya han donat els seus òrgans després de demanar la prestació de l'ajuda per morir (PRAM) des de l'aplicació de la llei, amb què s'han pogut fer 74 trasplantaments.

TEIXITS



Uns 14.387 pacients s'han beneficiat dels teixits distribuïts pel Banc de Sang i Teixits, que s'han obtingut amb donants cadàver: va gestionar 1.878 donants de Catalunya (7,4% més respecte del 2022), dels quals es van aconseguir 2.718 teixits, un 2% més.

En total, han obtingut 1.844 còrnies i 303 peces de teixit cardiovascular i hi va haver 303 donants de teixit musculoesquelètic i 268 de pell.