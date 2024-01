Home - EP

La nostra salut sexual és una cosa del que hauríem d'estar al corrent i la doctora britànica Danae Maragouthakis favorita, de Yoxly , una nova empresa de salut sexual amb seu a Oxford, ha volgut descriure alguns dels aspectes més desconeguts dels genitals masculins.

1. Hi ha tres tipus d'erecció



En tenir una erecció, és possible que les persones no pensin per què es van excitar. Però quan el penis s'endureix, en realitat hi ha tres categories diferents d'erecció que es poden produir:

- Erecció subconscient: Solen ocórrer quan estàs somiant i no són necessaris estímuls fisiològics o físics.

- Les ereccions psicògenes: Són el resultat de fantasies sexuals complertes a la realitat oa la pornografia, on el teu cos respon a estímuls visuals.

- Erecció reflexogènica: Aquesta és una erecció que es produeix a causa de lestimulació física directa del penis.

2. No cal una erecció per arribar a l'orgasme

Normalment associem un orgasme amb una erecció, però no en realitat no cal.

Algunes persones poden experimentar un orgasme sense estar completament erectes, mentre que alguns homes han informat que poden assolir l'orgasme només amb un massatge a la pròstata.

L'estimulació del penis no és sempre una necessitat.

3. Fins a la meitat de l'erecció està amagada

El penis dels homes és en realitat molt més llarg del que sembla. Al voltant del 30% dels teixits que formen l'erecció masculina són interns, per tant no es poden veure des de l'exterior.

Això vol dir que un terç o fins i tot la meitat de l'erecció està oculta.

4. Alguns penis tenen espines

Que no s'estengui el pànic, els penis humans no tenen espines! Però molts animals estretament relacionats amb nosaltres sí que en tenen.

Aquestes espines són estructures punxegudes i queratinitzades que es troben als genitals de diversos animals i que poden ajudar a induir l'ovulació o millorar la sensació durant l'activitat sexual.

El nostre parent llunyà, el ximpanzé, té espines al penis, igual que gats, ratpenats i els koales.

5. La remolatxa i les ostres podrien provocar millors ereccions

La doctora afirma que consumir aliments amb alt contingut d'òxid nítric pot ajudar el flux sanguini, millorant així les ereccions. Els aliments rics en òxid nítric són la xocolata amarga, la remolatxa, l'all, la síndria i les verdures de fulles verdes.

També els aliments amb alt contingut de zinc són importants per a bons nivells de testosterona i producció dʻesperma. Les, així com la carn de cap de bestiar, el pollastre, les nous i els fesols són rics en zinc.

Finalment, beure molta aigua permet hidratat i promou un flux sanguini saludable, cosa que pot ser bo per a les ereccions.

6. La disfunció erèctil relacionada amb el tabaquisme es pot revertir



Si bé existeix la idea errònia que fumar pot encongir el penis, no hi ha evidència científica sobre això.

Tanmateix, això no vol dir que els efectes del tabaquisme en el cos no afectin el seu exercici i satisfacció sexual.

El que sí que se sap és que fumar restringeix el flux sanguini, cosa que perjudica les ereccions, però és possible revertir aquest procés. Segons la doctora, si es deixa de fumar, els vasos sanguinis poden curar-se, cosa que millorarà la funció sexual.