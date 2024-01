Vacuna contra el Covid-19

Les vacunes del Covid-19 han salvat almenys 1,4 milions de vides a Europa gràcies a la seva eficàcia i més del 90% són persones més grans de 60 anys, segons es desprèn d'un nou estudi realitzat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a 34 països de la Regió Europea entre desembre de 2020 i març de 2023.

"Sense les vacunes la xifra acumulada de morts conegudes a la regió europea podria haver estat d'uns quatre milions, possiblement fins i tot més gran. En conjunt, les vacunes Covid-19 van reduir la mortalitat en un 57% a tota la regió europea de l'OMS entre el desembre del 2020, quan va començar el desplegament de la vacuna, i el març del 2023", ha explicat el director regional de l'OMS Europa, el doctor Hans Henri P. Kluge, durant una roda de premsa celebrada aquest dimarts.

A més, segons ha assegurat el doctor Hans Henri P. Kluge, “només les primeres dosis de reforç van salvar unes 700.000 vides”. "Aquest és el poder de les vacunes, les proves són irrefutables", ha sentenciat.

Per part seva, la directora de l'àrea del Programa d'Emergències Sanitàries de l'OMS, la doctora Catherine Smallwood, ha explicat que "es tracta d'una actualització d'un estudi previ que va ser publicat el novembre del 2021" i que altres grups han publicat estudis "molt semblants", encara que metodologies diferents, però que "la conclusió és sempre la mateixa: que les vacunes han salvat milions de vides, sobretot en persones d'edat avançada".

Pel que fa a la metodologia utilitzada en aquest estudi, el cap d'Equip del programa d'Emergències Sanitàries de l'OMS Europa, el doctor Marc-Alain Widdowson, ha apuntat que "és una metodologia força senzilla, que ha estat utilitzada també per altres grups a la seva publicació anterior, en què bàsicament es fan càlculs retrospectius".

"Ens fixem en el nombre de morts que van ser reportades, i després fem servir el que sabem sobre l'eficàcia de les vacunes per prevenir-los. Prenem aquestes estimacions, acceptant que poden ser una mica incertes i les incorporem al model, i després diem que si aquesta quantitat de persones van morir amb aquesta quantitat de vacunes, quantes persones haurien mort si no hi hagués hagut vacunes?, en altres paraules, les persones que van sobreviure i que van ser vacunades, quantes haurien mort si no haguessin estat vacunades?", ha detallat.

Així, ha assenyalat que "es tracta d'un càlcul retrospectiu de les morts observades", en què s'ha aplicat "el que hauria passat si les persones d'aquest grup d'edat no s'haguessin vacunat i, tot seguit, suposant quantes persones més haurien mort”.

"L'OMS suggereix que es vacuni als sis o als dotze mesos en funció del seu estat de vulnerabilitat des de l'última vacunació. Així doncs, la xifra que publiquem avui tindrà un valor fonamental, tant per a la política com per a l'estratègia de cara al futur", ha assenyalat per part seva l'assessor d'immunització de l'OMS Europa, el doctor Sidharta Datta.

El problema és l'equitat a l'accés a les vacunes



Tot i les bones xifres esmentades per l'OMS i de les lliçons tretes de la pandèmia, el director regional ha incidit en la necessitat de garantir "l'equitat en l'accés a les contramesures mèdiques com les vacunes, els diagnòstics, les teràpies, etc".

"Per això és tan important que els Estats membres arribin a un acord sobre la pandèmia, i el gran malentès és que aquest acord no és un acord internacional sobre la pandèmia. L'acord sobre la pandèmia desplaçarà la sobirania dels països a l'OMS, el que no és pas el cas. El que l'acord pandèmic pretén fer és abordar algunes qüestions com eleccions molt més ràpides, intercanvi d'informació, de dades sobre assaigs clínics, i sobre compartir també les diferents contramesures mèdiques”, ha explicat el doctor Hans Henri P. Kluge.

Alhora, l'expert ha destacat que una altra de les "grans lliçons" apreses de la pandèmia és "el concepte de resiliència regional".

Augment de les infeccions per grip, Covid-19 i VRS



D'altra banda, el director regional de l'OMS Europa ha compartit les xifres d'infeccions respiratòries a la regió les últimes setmanes destacant "una alta intensitat d'infeccions gripals a diversos països de la regió" i ha advertit d'"un augment en les properes setmanes".

"Els sistemes de salut han d'estar preparats per a un augment probable de casos de grip les properes setmanes. A tota la regió, les dues últimes setmanes s'ha registrat un augment del 58 per cent a les hospitalitzacions notificades per grip i del 21 per cent als ingressos a UCI", ha declarat el doctor Hans Henri P. Kluge.

Així, ha assenyalat que "els casos de grip es van multiplicar per quatre entre el novembre i el desembre, i 38 països de la regió van notificar l'inici de l'epidèmia de grip estacional".

"Com era d'esperar, el nombre de casos confirmats a la nostra regió ha augmentat. Els grups més afectats per la malaltia greu són els més grans de 65 anys i els més joves i ens preocupen els informes sobre pressions localitzades als hospitals i la saturació de les sales d?urgències a causa d?una confluència de virus respiratoris circulants", ha afirmat.

D'altra banda, el director regional ha destacat la presència de la nova variant d'interès del SARS-CoV-2, 'Gn.1', que "està reemplaçant ràpidament altres variants conegudes". "Ara és la variant més comuna que es notifica a tot el món i és la variant dominant que circula a la nostra regió, ja que representa el 79% de les variants seqüenciades", ha apuntat.

"Necessitem utilitzar el nostre propi judici basat en l'avaluació individual del risc. Tot i això, és absolutament vital que les poblacions vulnerables es mantinguin al dia amb la seva vacuna del COVID-19 i les vacunes contra la grip segons el recomanat", ha advertit.

Finalment, l'expert ha assenyalat que "les taxes de virus respiratori sincitial (VRS) van assolir el punt màxim abans d'any nou i ara estan disminuint", però que "les taxes de COVID-19 continuen sent elevades, encara que també estan disminuint" , i "les de grip estan augmentant ràpidament".

Brot de xarampió a Europa



Una altra de les infeccions que preocupen actualment la regió europea és el brot de xarampió en alguns països. En aquest aspecte, el doctor Siddhartha Datta ha assenyalat que, entre gener i novembre del 2023, s'han vist al voltant de 42.000 casos de xarampió, que és al voltant de 45 vegades més del que es va veure el 2022”. “És molt preocupant, però també hem de ser conscients que hi ha hagut un descens del tres per cent”, ha puntualitzat.

"La salut ha de continuar sent un objectiu central. Aquesta és una indicació molt clara de per què ha de ser així. Les vacunes que tenim són segures i eficaces i fa anys que s'utilitzen. Han estat capaços de prevenir tantes morts i malalties a la regió europea de l'OMS. Els Estats membres estan fent molt per definir el que cal fer", ha assegurat.