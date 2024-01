Malaltia X - Fotomuntatge

El Fòrum Econòmic Mundial (FEM) 2024, que va començar el dilluns 15 de gener a Davos, Suïssa, servirà perquè els líders mundials discuteixin sobre la 'Malaltia X', un nom encunyat ja fa dues dècades per referir-se a una malaltia causada per una amenaça microbiana actualment desconeguda però greu. Un panell de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) s'unirà a altres funcionaris de salut per discutir com preparar-se per a la possible amenaça al Fòrum de Davos aquest dimecres, segons ha publicat Forbes.

La menció d'aquesta malaltia ha provocat por a les xarxes socials per la hipotètica arribada d'una nova pandèmia. Tot i això, l'amenaça encara no és real. encara que sí probable en un futur, i per això els màxims líders econòmics mundials volen tenir un pla per poder combatre una possible futura pandèmia que, segons l'OMS, hi ha altes probabilitats que es repeteixi.

La 'Malaltia X' és una patologia causada per una amenaça microbiana actualment desconeguda però greu. L'OMS va afegir aquesta malaltia el 2017 a una llista de patògens considerats de màxima prioritat per a la investigació juntament amb l'Ebola i la Síndrome Respiratòria Aguda Severa (SARS), i planteja un hipotètic escenari amb una possible letalitat 20 vegades superior a la del Covid- 19. El Covid és un exemple de la Malaltia X, un nou patogen que arriba i que causa estralls al món. Segons un informe de Bloomberg de dilluns, la vasta reserva de virus que circulen a la vida silvestre es considera una font probable de més malalties d'aquest tipus a causa del seu potencial per estendre's i infectar altres espècies, inclosos els humans. La importància de la malaltia X

L'OMS ha dit que la raó per estudiar la malaltia X és permetre una preparació transversal en R+D (investigació i desenvolupament) que també sigui rellevant per a una malaltia desconeguda. La crisi humanitària mundial provocada per l'Ebola, el Covid i altres malalties ha estat una crida d'atenció. L'epidèmia d'Ebola va matar milers de persones a tot el món. Bloomberg va informar que, malgrat dècades de recerca, no hi havia productes preparats per implementar-se a temps per salvar aquestes vides. En resposta, l'OMS va crear un pla d'R+D per accelerar el desenvolupament d'una gamma d'eines per a malalties prioritàries. La revista Science el 2018 va publicar que existirien 17 milions de virus desconeguts en mamífers i aus dels quals entre 540.000 i 850.000 podrien ser capaços de contagiar els humans. Quins són els patògens prioritaris en aquests moments?

La llista actual de malalties prioritàries de l'OMS inclou: Covid, febre hemorràgica de Crimea-Congo, malaltia pel virus de l'Ebola i malaltia pel virus de Marburg, febre de Lassa, síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS) i SARS, Nipah i malalties henipavirals, febre de la Vall del Rift, Zika. i Malaltia X.