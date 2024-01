El sector de la sanitat de Catalunya viu moments de gran reivindicació; primer van ser els metges, posteriorment (i encara avui) les infermeres ... i recentment els tècnics sanitaris.

Les seves reivindicacions van començar coincidint amb el final de l'any passat, ja que el dissabte 30 de desembre uns 350 professionals del sector es van concentrar a Barcelona per reclamar millors condicions laborals. La seva marxa els va portar des de la plaça de Francesc Macià fins a la de Sant Jaume, per protestar davant de la Generalitat.

Va ser la primera resposta a l'aprovació del conveni col·lectiu del sector, que també va provocar un enorme malestar entre les infermeres. Van lamentar que, de les quantitats econòmiques que preveu el conveni, la que correspon al seu sector és "irrisòria". "És un conveni que ens deixa de banda", van denunciar.

En les queixes també van mostrar el seu descontentament i el seu rebuig "que aquest govern d'esquerres prefereix deixar sense atenció sanitària els ciutadans abans que respectar i reconèixer els drets" de tècnics superiors sanitaris i tècnics en cures d'infermeria.



VAGA

Per això, i com també va fer el sindicat Infermeres de Catalunya, la marxa de finals del 2023 va ser l'avantsala de l'inici d'una vaga indefinida que es va posar en marxa fa poc més d'una setmana, dilluns 8 de gener passat.

La data per començar aquestes aturades va ser sensible... ja que coincidia el pic d'incidència de les infeccions respiratòries per grip, Covid i bronquiolitis, entre altres patologies, que requeria un esforç més gran del que és habitual als laboratoris.

Els sindicats van explicar que hi hauria un seguiment massiu de les aturades i que hi hauria serioses afectacions en anàlisis i proves mèdiques . Això, també segons els representants dels treballadors, pot causar que es retardin les cites mèdiques i algunes intervencions quirúrgiques i fins i tot que algunes urgències puguin col·lapsar-se .

MANIFESTACIÓ EL 27 DE GENER

Després de tallar un tram de l'avinguda Diagonal el passat dilluns 15 de gener (va arribar a haver-hi retencions de fins a 6 quilòmetres durant bona part del matí), els manifestants es van dirigir cap a la seu de la Conselleria de Salut , on es va conèixer que 6 sindicats (Som Sanitat, Intersindical, CATAC-CTS, Som Intersindical, CGT i el Sindicat Estatal Sense Nosaltres No Late La Infermeria (SESNNLLE) han convocat una nova marxa de protesta contra el conveni el proper dissabte 27 de desembre.

Segons han explicat des de la Intersindical, "l'acord del conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS) és una oportunitat perduda", ja que "no ha aportat res de res, és classista, injust i discriminador, i ha fet emergir totes les tensions del sistema".