Espermatozoides @ep

En els darrers cinc anys la demanda de tractaments de reproducció assistida a Espanya ha augmentat un 28% i, en aquest context, el director mèdic de la clínica de fertilitat Ginemed Sevilla, el doctor Juan Manuel Jiménez, aclareix que per a les noves tècniques com l'obtenció d'òvuls i espermatozoides a partir de cèl·lules mare "encara queda molta investigació per davant per a la seva possible aplicació en humans", però que "cada dia és una mica més a prop".

Aquestes noves tècniques com ara el rejoveniment ovàric i l'obtenció d'òvuls i espermatozoides a partir de cèl·lules mare poden revolucionar la reproducció humana i la medicina en general. Tot i això, el doctor Jiménez assenyala que "el terme "rejoveniment ovàric" pot ser enganyós ja que la tècnica que fem servir actualment té una altra finalitat".

En aquest sentit, tot i que la reproducció assistida és una especialitat mèdica en continu avenç, el doctor Jiménez remarca que “encara queda molt per descobrir i molt per millorar”.

Pel que fa a l'anàlisi cromosòmica no invasiva d'embrions abans de la implantació, l'expert assenyala que, "tot i que encara no ha assolit els estàndards de fiabilitat necessaris, es podria convertir en una tècnica imprescindible en el futur proper". La combinació daquesta tècnica amb la valoració embrionària realitzada per la IA permetrà transferències embrionàries més reeixides.

D'altra banda, els recursos s'estan centrant a investigar procediments que millorin la qualitat ovocitària, la funcionalitat endometrial i les tècniques de diagnòstic genètic preimplantacional (PGT). Entre les futures innovacions, destaca el paper fonamental de la Intel·ligència Artificial, que promet personalitzar encara més els tractaments de fertilitat.

La Intel·ligència Artificial (IA) ja és una realitat en l'àmbit de la reproducció assistida. Els algorismes predictius orientats a millorar els processos reproductius estan donant lloc a diagnòstics més precisos, pronòstics més encertats i tractaments més efectius. A més, la IA millorarà la selecció embrionària, disminuint el nombre de transferències embrionàries i aconseguint l'èxit del tractament de reproducció assistida en un temps menor.

L'eficàcia de la IA està condicionada per l'anàlisi de la major quantitat de dades fiables possible, ja que de l'anàlisi d'aquestes dades dependrà poder establir algorismes eficaços.