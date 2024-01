Una infermera. Foto: Europa Press

Les protestes i les reivindicacions de les infermeres continuen. Mentre dura la convocatòria de vaga indefinida d'Infermeres de Catalunya, ha estat un altre sindicat, SATSE, qui ha publicat els resultats d'una enquesta que ha fet als centres del SISCAT sobre la cobertura de professionals d’infermeria durant les festes de Nadal.

I els resultats obtingut, segons denuncien, posen de manifest una gran crisi de personal, que fa que a molts centres "es treballi sota mínims" i no es contractin els reforços que calen en un moment en que "la tensió assistencial és més que previsible".

Dels centres enquestats un 85% ha patit un augment en la càrrega de treball i un 82% ha manifestat haver-hi fet front patint manca de personal (un 53% dels casos de forma diària i un 29% depenent de loa jornada). Els enquestats han pogut seleccionar la causa o causes d’aquesta manca d’infermeres i una de les que ha aglutinat més respostes ha estat la incidència de malalties estacionals. Les infeccions respiratòries han incidit en la manca de personal degut a les baixes per malaltia (30%) i augment de pacients (26%). Un 20% també ha ressaltat les vacances del personal com a causa d’augment de la pressió assistencial.

"MANCA DE PREVISIÓ"

SATSE denuncia que les causes de l'augment de feina són "previsibles" i que "es repeteixen any rere any". Per això, denuncia que les direccions "s'aprofiten de la professionalitat d'infermeres i infermers, denegant dies de descans i evitant invertir en la contractació de reforços".

El sindicat va més enllà i apunta que això ha fet que les direccions dels centres "aprofitin la professionalitat dels infermers i infermeres per pal·liar la manca d'inversió en plantilles adequades que puguin donar la cobertura necessària".

"És inacceptable que els professionals no puguem gaudir dels dies de festa que ens pertanyen per Conveni, ja que no només s’està vulnerant el nostre dret, sinó que s’impedeix el necessari descans i posa en risc la salut i el benestar del professional i de la comunitat a la que està atenent", afirmen.

Per això, SATSE assegura que "defensarà els professionals en cada centre i lluitarà per garantir que no perdin els seus dies de vacances per culpa de la manca de previsió i cobertura".

En alguns centres, com ara la Fundació Esperit Sant, l’Hospital Sagrat Cor o CIS Cotxeres, la denegació de permisos ha estat especialment greu. "Volem denunciar-ho públicament ja que és vital comptar amb plantilles adequades", conclouen.