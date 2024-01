Nolotil @ep

Una tarda d'octubre del 2023, Summer Moses va estar al costat del llit de la seva parella a la unitat de cures intensives d'un hospital a Espanya i va estar d'acord que es podien desconnectar els sistemes de suport vital. El seu company, Mark Brooks, jeia en una llitera envoltat de tubs i màquines. El seu cos estava inflat, ple de butllofes i destrossat, segons informa The Guardian .

Moisès estava en estat de xoc. Tot just sis dies abans, Brooks havia estat gaudint d'un partit de golf a Torrevella. Va buscar tractament l'endemà per dolor a l'espatlla i li van administrar una injecció analgèsica del fàrmac metamizol - conegut per la marca Nolotil- en una clínica local.

Dos dies després de la injecció, va ingressar a l'hospital de la localitat de Torrevella, a la província d'Alacant, després de detectar que havia patit una caiguda de glòbuls blancs. Tres dies després de la injecció, estava en cures intensives amb errors als òrgans. Cinc dies després era mort.

Amb l'ajuda del grup de campanya Associació de Pacients Afectats per Medicaments (ADAF) a Espanya, la dona de la víctima va aconseguir els historials mèdics. A la primera pàgina dels documents vistos publicats pel mitjà The Observer es pot llegir que la seva mort és deguda a una "aparent reacció al·lèrgica al metamizol".

Es tracta de l'última mort coneguda relacionada amb el metamizol a Espanya, on es ven sota la marca Nolotil, segons informa The Guardian . Aquest medicament està prohibit a més de 30 països, inclòs la Gran Bretanya.

ADAF emprèn accions legals per l'ús d'aquest medicament a Espanya i al novembre va informar sobre el cas un cònsol britànic del Ministeri d'Afers Estrangers, Commonwealth i Desenvolupament.



Una investigació realitzada per The Observer al novembre va revelar preocupacions sobre reaccions adverses al fàrmac. Hi ha hagut més de 40 morts a Espanya en què el metamizol podria haver provocat o contribuït a la mort, incloses les de molts britànics.