Foto: EuropaPress

Els sindicats reconeixen "voluntat" del Govern però adverteixen que no desconvoquen les aturades

Representants del Sindicat de Tècnics d'Infermeria (Sae) i del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (Sietess) han avançat que a finals d'aquesta setmana rebran tres propostes de millores econòmiques i laborals de la Conselleria de Salut de la Generalitat per intentar assolir un acord que posi fi a la vaga indefinida convocada a principis de gener.

Ho han explicat en declaracions als mitjans el secretari autonòmic de SAE Catalunya, Cristian Monclús, i la secretària d'organització a Catalunya de Sietess, Montserrat Martín, després de reunir-se aquest dilluns amb el conseller de Salut, Manel Balcells , a la seu del departament.

Segons Monclús, la proposta de Salut inclourà millores organitzatives, que suposaran condicions laborals més favorables per als tècnics en cura d'auxiliar d'infermeria (TCAI) i els tècnics superiors sanitaris, així com millores econòmiques, que es vehicularan a través de la Mesa de treball per harmonitzar les condicions dels convenis de la sanitat catalana.

D'aquesta manera, aquestes millores afectarien tant els tècnics de l' Institut Català de la Salut (ICS) com el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat), ha explicat el secretari autonòmic de SAE Catalunya.

L'última proposta de l'Executiu català és el compromís de traslladar el proper 2 de febrer durant la reunió amb la ministra de Sanitat, Mónica García, la necessitat de requalificació de categories: demanen el nivell B per a tècnics superiors sanitaris i el C1 per als TCAI.

Martín ha reconegut la "voluntat" del departament però ha advertit que de moment la vaga segueix i ha demanat els compromisos d'aquest dilluns per escrit perquè els sindicats puguin estudiar les propostes i valorar si posen fi o no a les aturades indefinides convocades des de el 8 de gener.

"BALCELLS, ESCOLTA, TÈCNICS EN LLUITA"



Durant la reunió hi ha hagut una concentració a les portes de la Conselleria de Salut que ha reunit unes 100 persones, que han corejat càntics com 'Balcells, escolta, tècnics en lluita', 'Si els ICS no paga, vaga, vaga, vaga' , 'Sense tècnics, col·lapse sanitari' i 'Mans a dalt, això és un atracament', entre altres.

Dimarts es tornaran a concentrar a les portes del departament a partir de les 11 hores i dimecres a partir de les 8 hores ho faran davant del Parlament de Catalunya.