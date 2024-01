Fàrmac / EuropaPress

El càncer de pulmó es destaca com una de les malalties més prominents a la societat contemporània. A Espanya, es registren més de 30.000 nous diagnòstics anuals, i aquesta malaltia és més prevalent en homes. Segons les estadístiques més recents del 2018, la mortalitat associada arriba al voltant de 22.000 persones cada any.

Més del 50% dels diagnòstics d'aquesta malaltia mostren la presència de metàstasi en el moment del diagnòstic, per la qual cosa cada vegada és més urgent trobar tractaments farmacològics eficaços. A més a més, el 85% d'aquests casos corresponen al tipus de càncer de pulmó no microcític.

En resposta als recents avenços mèdics, el Ministeri de Sanitat ha aprovat el finançament de Rozlytrek, un medicament dissenyat per tractar tumors sòlids amb fusions NTRK. Aquest fàrmac es presenta en forma de pastilla diària administrada per via oral. En particular, representa una alternativa terapèutica nova per a adults amb càncer de pulmó no microcític (CPNM) avançat amb l'alteració genètica ROS1+.

El medicament estarà present en càpsules de 100 mg i 200 mg, amb una dosi recomanada de 600 mg en una sola presa diària. És important destacar que el Ministeri de Sanitat subratlla que el tractament ha de ser iniciat i supervisat per un metge amb experiència en l'ús de fàrmacs antineoplàstics i es mantindrà "fins a la progressió del tumor o l'aparició de toxicitat excessiva".

Aquests enfocaments terapèutics representen un gir significatiu a la vida dels pacients. El fet que el tractament per al càncer es faci a través d'una pastilla en lloc d'extenses sessions hospitalàries alleuja la càrrega emocional dels que pateixen la malaltia i minimitza de manera considerable l'impacte advers de la condició.

ÈXIT A LES PROVES

Després de completar les avaluacions necessàries, el Ministeri de Sanitat va emetre el seu Informe de Posicionament Terapèutic (IPT) el mes de maig passat, donant suport als resultats obtinguts i confirmant-ne l'efectivitat positiva en els pacients.

Com a resultat, aquest medicament ha estat inclòs a la llista de fàrmacs finançats pel Sistema Nacional de Salut (SNS).

Prèviament, l' Agència Europea del Medicament (EMA) havia dut a terme estudis similars i l'any 2020 va atorgar l'aprovació per a la seva comercialització a la Unió Europea.

Els estudis realitzats per l'organització europea van revelar que, després d'administrar Rozlytrek a un grup de 74 pacients, es va aconseguir una reducció del càncer al 64% dels participants en la investigació. A més, es va observar una mitjana de resposta que va mantenir la malaltia sota control durant 12,9 mesos, equivalent poc més d'un any.

De manera similar, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) també va fer estudis per avaluar l'aprovació d'aquest fàrmac.

El fàrmac, introduït a Espanya per Roche, aparentment no presenta diferències farmacodinàmiques segons el gènere i encara no ha estat específicament avaluat en persones grans, segons indica l'informe del Ministeri de Sanitat. Fins ara, Crizotinib era l'únic medicament autoritzat per tractar el tipus de càncer a què està destinat Rozlytrek, havent obtingut aprovació després d'un assaig clínic amb 53 pacients.