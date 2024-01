Fitxer - Vacuna contra la covid en una imatge de fitxer.

Hi ha hagut una quantitat alarmant de morts relacionades amb malalties cardiovasculars, revertint una tendència a la baixa de 10 anys, arran de la pandèmia de COVID-19, segons un nou informe dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units i la Universitat Northwestern.

"Estàvem preocupats per l'evidència emergent que els resultats de les malalties cròniques van empitjorar durant els dos primers anys de la pandèmia de COVID-19", va dir Rebecca C. Woodruff dels CDC. "Desafortunadament, aquest va ser el cas de les malalties cardíaques i els accidents cerebrovasculars, que havien anat millorant abans de la pandèmia", va afegir.

Els investigadors van observar que el període de morts cardiovasculars (ECV) entre el 2020 i el 2022 havia augmentat les expectatives de tendència en 228.000 en tots els grups demogràfics.

Aquest període de dos anys va registrar un augment del 9,3%, un marcat contrast amb la caiguda del 8,9% del 2010 al 2019. Woodruff i la seva organització van culpar “la magnitud dels revessos” provocats pel Covid-19.

Woodruff va dir que la COVID-19 va actuar com un factor disruptiu en l'accés a l'atenció mèdica per a molts, cosa que va endarrerir el tractament de problemes cardíacs crònics o aguts.

La Covid-19 també va fer que per a molts fos més difícil menjar i dormir bé, estar actius i controlar aspectes de la salut com la pressió arterial i el sucre a la sang.

I el pitjor de tot és que, segons els CDC, nova evidència apunta a una connexió entre contraure Covid-19 i desenvolupar un risc més gran de malaltia cardíaca.

"La investigació per comprendre els factors que impulsen aquests augments en les taxes de mortalitat per MCV pot ajudar a guiar els enfocaments clínics i de salut pública per prevenir, detectar i tractar les MCV", va afegir Woodruff. "Tornar a prioritzar la prevenció i el tractament de les malalties cardiovasculars és un primer pas essencial", ha sentenciat.