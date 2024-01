Segons es va posar sobre la taula a la presentació de La salut mental de la població infanto-juvenil. Temps d'acció , 1 de cada 5 joves espanyols, és a dir, el 20%, patirà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida .

El doctor Celso Arango, un dels especialistes en la matèria de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid, va apuntar a l'augment del temps davant de dispositius mòbils i pantalles, l'accés a contingut inapropiat, el consum de xarxes socials i les noves substàncies, expliquen l'augment de les dades .

COM IMPACTEN?

Entre els adolescents, alguns dels trastorns mentals més freqüents inclouen la depressió, trastorns adaptatius vinculats a vivències traumàtiques, com ara agressions sexuals o intimidació, i l'ansietat. A més, s'ha observat un increment en conductes autolesives, com ara talladures, esgarrinxades i pessics, utilitzades com a estratègies per afrontar el dolor emocional.

Les dades també assenyalen un augment preocupant en les taxes de suïcidi entre els més joves. Tot i que les taxes de supervivència per a afeccions mèdiques com ara tumors o accidents cerebrovasculars estan millorant, el nombre de morts per suïcidi continua augmentant, exacerbant la crisi de salut mental en aquest grup demogràfic.

CONTINGUTS INAPROPIATS

També s‟ha assenyalat que l‟exposició a continguts audiovisuals pot ser un factor influent, especialment quan els mitjans d‟entreteniment presenten el suïcidi com una solució acceptable. S‟han esmentat estudis que estableixen una connexió entre l‟emissió de certs programes il‟augment de casos de suïcidi entre adolescents.

Per fer front a aquests desafiaments, es va ressaltar la necessitat d'invertir en cures perinatals, tant durant l'embaràs com en el moment del part, i enfortir els llaços entre la mare i el fill. Es va subratllar la importància crucial dels centres educatius en la prevenció de traumes infantils, com ara l'assetjament escolar i altres abusos.