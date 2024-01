Sanitaris amb mascareta a l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón amb mascareta, a 11 de gener de 2024, a Madrid (Espanya). - Alberto Ortega - Europa Press

La incidència de grip ha disminuït per tercera setmana consecutiva a Espanya, en passar-se d'una taxa de positivitat del 36,8% al 28%; així mateix, les hospitalitzacions han baixat un 43,6% a totes les CCAA ia tots els grups d'edat (6,2% davant l'11% de la setmana prèvia).

Així es recull a l'informe setmanal del Sistema de Vigilància d'Infecció Respiratòria Aguda (Sivira), publicat per l'Institut de Salut Carles III aquest dijous i que inclou les dades de la tercera setmana de l'any (del 15 al 21 de gener).

Si se segueix un patró estacional habitual, la incidència de grip estaria per sota del valor basal en una o dues setmanes, segons el Sivira. A més, el descens d'activitat gripal es consolida a totes les comunitats autònomes i s'observa a tots els grups d'edat.

A més, el decreixement a l'hospitalització per grip s'observa a tots els grups d'edat i es mantenen les taxes més altes en els pacients de 80 anys o més. En termes de gravetat, des de l'inici de temporada, els casos hospitalitzats per grip presenten un 36% de pneumònia, un 5% d'admissió a UCI i un 6% de letalitat. S'observen valors de letalitat més grans que a la temporada prèvia en els casos hospitalitzats amb grip.

TAMBÉ BAIXA LA INCIDÈNCIA DE COVID-19 I VRS



En total, la taxa global d'infeccions respiratòries agudes (IRAs) a nivell nacional baixa a 717,3 casos per 100.000 habitants (933,3 la setmana prèvia), fet que suposa una baixada del 23,1%. Aquest descens s'observa a totes les CCAA. De fet, no n'hi ha cap que hagi experimentat un augment en la incidència aquesta setmana, un fet que sí que es va produir en l'últim informe.

D'aquesta manera, les CCAA que podrien acollir-se a la retirada de la màscara obligatòria en haver registrat un descens continuat durant dues setmanes són: Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, el País Valencià i Galícia. També han registrat aquest descens Cantàbria, Castella-la Manxa i Madrid, que han eliminat la màscara des de dimecres.

Per grups d'edat, les taxes d'IRAs més grans en Atenció Primària es donen en el grup dels menors d'un any (2.918,3 casos per 100.000 habitants), seguit del grup d'1-4 anys (2.196,3 casos) .

Concretament, ha baixat el percentatge de positivitat per a SARS-CoV-2 (8,6% davant el 10,7% la setmana prèvia) i per a virus respiratori sincitial (VRS) amb 7,1% (8,6% en la setmana prèvia). A Covid-19, les taxes més grans s'observen en el grup d'1-4 anys.

Pel que fa a les hospitalitzacions per infeccions respiratòries, la taxa global ha disminuït a 21 casos per 100.000 habitants (29 casos a la setmana prèvia) i el descens s'observa a totes les CCAA. Per grups d'edat, les taxes d'ingressos més grans aquesta setmana s'observen en els adults de 80 anys o més (156,9 casos), seguit del grup dels menors d'un any (89,2 casos).

Precisament, la taxa d'hospitalització per Covid-19 se situa en 1,6 casos per 100.000 habitants (3,2 casos a la setmana prèvia) i s'observa una tendència decreixent, si bé s'observen les taxes d'hospitalització més grans en els menors de un any (i els adults de 80 anys o més).

En termes de gravetat, des de l'inici de temporada, els casos hospitalitzats per Covid-19 presenten un 33% de pneumònia, un 4% d'admissió a UCI i un 7% de letalitat, en un rang similar al de temporades prèvies .

Pel que fa a VRS, la taxa d'infecció a l'Atenció Primària presenta una fluctuació a la baixa en tots els grups d'edat. A hospitals s'observa una baixada, amb 2 casos per 100.000 habitants (4,6 casos la setmana prèvia).

El descens s'observa en tots els grups d'edat, especialment en els menors d'un any, que continuen mostrant les xifres més grans. En termes de gravetat, des de l'inici de temporada, els casos hospitalitzats per infecció per VRS presenten un 21% de pneumònia, un 11% d'admissió a UCI i un 2% de letalitat, en un rang similar al de temporades prèvies .