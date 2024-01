Arxiu - El càncer de tràquea, bronquis i pulmó ha estat la principal causa de mort per càncer a 119 països en homes i 27 països i territoris per a dones

Un estudi de la Facultat de Medicina Perelman de la Universitat de Pennsilvània (EUA) ha revelat que el desenvolupament de qualsevol tipus de segon càncer després de la teràpia amb cèl·lules CAR-T és poc freqüent.

Per demostrar-ho, es va dur a terme una anàlisi de més de 400 pacients tractats al Sistema de Salut de la Universitat de Pennsilvània (Penn Medicine). L'equip va descriure un únic cas de limfoma incidental de cèl·lules T que no expressava el gen CAR i es va trobar al gangli limfàtic d'un pacient que va desenvolupar un tumor pulmonar secundari després de la teràpia amb cèl·lules CAR-T.

La teràpia amb cèl·lules CAR-T , una forma personalitzada d'immunoteràpia en què les cèl·lules T de cada pacient es modifiquen per atacar i destruir les seves cèl·lules canceroses, va ser pionera a Penn. Més de 30.000 pacients amb càncer de sang als Estats Units -molts dels quals tenien poques o cap opció de tractament disponible- han estat tractats amb teràpia de cèl·lules CAR-T des que es va aprovar la primera teràpia d'aquest tipus el 2017. Alguns dels primers pacients tractats en assaigs clínics han experimentat remissions duradores duna dècada o més.

Els càncers secundaris, inclosos els limfomes de cèl·lules T, són un risc conegut i poc freqüent de diversos tipus de tractament contra el càncer, com la quimioteràpia, la radioteràpia i el trasplantament de cèl·lules mare. Actualment, la teràpia amb cèl·lules CAR-T només està aprovada per tractar càncers de la sang que hagin recaigut o deixat de respondre al tractament, per la qual cosa els pacients que reben teràpies amb cèl·lules CAR-T ja han rebut altres múltiples tipus de tractament i s'enfronten a pronòstics descoratjadors.

El novembre de 2023, l'Agència Americana del Medicament (FDA, per les sigles en anglès) va anunciar una investigació sobre diversos casos notificats de neoplàsies malignes de cèl·lules T secundàries, inclòs un limfoma CAR-positiu, en pacients que havien rebut prèviament productes de teràpia amb cèl·lules CAR-T.

El gener del 2024, la FDA va començar a exigir als fabricants de fàrmacs que afegissin una advertència de seguretat a l'etiqueta dels productes de cèl·lules CAR-T. Tot i que la revisió de la FDA encara està en curs, segueix sense estar clar si les neoplàsies malignes de cèl·lules T secundàries van ser causades per la teràpia amb cèl·lules CAR-T.

Com a líder en la teràpia amb cèl·lules CAR-T, Penn compta des de fa temps amb protocols clarament establerts per controlar cada pacient durant i després del tractament -inclòs el seguiment durant 15 anys després de la infusió- i participa en els requisits nacionals d'informació i bases de dades que rastregen les dades de resultats de totes les teràpies cel·lulars i trasplantaments de medul·la òssia.

"Quan es va identificar aquest cas, vam fer una anàlisi detallada i vam arribar a la conclusió que el limfoma de cèl·lules T no estava relacionat amb la teràpia de cèl·lules CAR-T. A mesura que van sortir a la llum les notícies d'altres casos, vam saber que havíem d'aprofundir, pentinar les nostres pròpies dades per entendre millor i ajudar a definir el risc de qualsevol tipus de càncer secundari en pacients que han rebut productes de cèl·lules CAR-T", ha indicat l'autor principal Marco Ruella, professor assistent d'hematologia-oncologia i Director Científic del Programa de Limfoma.

"El que vam trobar va ser molt encoratjador i reforça el perfil general de seguretat d'aquest tipus de teràpia cel·lular personalitzada", ha afegit Ruella.

NOMÉS 16 PACIENTS VAN SER DIAGNOSTICATS D'UN SEGON CÀNCER

De 449 pacients tractats amb teràpies de cèl·lules CAR-T disponibles comercialment a Penn Medicine entre gener de 2018 i novembre de 2023, 16 van ser diagnosticats amb un segon càncer després de rebre la teràpia de cèl·lules CAR-T. La majoria dels càncers secundaris (12 dels 16) eren tumors sòlids, inclosos càncer de pell, càncer de pròstata i càncer de pulmó.

En un pacient que va desenvolupar un tumor de pulmó secundari després de la teràpia amb cèl·lules CAR-T, també es va identificar un limfoma de cèl·lules T incidental en un gangli limfàtic extirpat durant la cirurgia del tumor de pulmó. Les anàlisis moleculars van demostrar que el limfoma de cèl·lules T no albergava el transgèn CAR, cosa que significa que no era un limfoma CAR-positiu i que no hi ha una connexió clara amb la teràpia de cèl·lules CAR-T.

Aquests estudis van ser possibles gràcies al BioBanc de Teràpia Cel·lular i Trasplantaments de Penn Medicine, que facilita la conservació de dades i mostres mèdiques recollides de forma rutinària amb finalitats de recerca.

"És important disposar de sistemes de seguiment i informació a llarg termini per a qualsevol nou tractament contra el càncer, per tal de comprendre els riscos i beneficis al llarg del temps, de manera que puguem avaluar les millors opcions de tractament possibles per a cada individu ", ha explicat el catedràtic Jodi Fisher Horowitz en Excel·lència a la Cura de la Leucèmia i director de Teràpia Cel·lular i Trasplantaments del Centre Oncològic Abramson, David Porter.

"Igual que els investigadors i científics de Penn Medicine treballen contínuament en la recerca de noves maneres de fer que la teràpia amb cèl·lules CAR-T sigui més eficaç per a més pacients, el nostre equip també compta amb sistemes sòlids per estudiar futurs casos com aquest, de manera que puguem contribuir a una comprensió integral dels càncers secundaris en aquesta població de pacients”, conclou Porter.