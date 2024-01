Una imatge de la protesta del 13 de gener passat. Foto: Europa Press

Les mobilitzacions dels professionals de la sanitat catalana no s'aturen; encara que el passat dijous 25 de gener Infermeres de Catalunya va desconvocar la vaga que estava en marxa des de principis del mes de desembre del 2023, la manifestació prevista per aquest dissabte 27 es manté.

Aquest sindicat i el col·lectiu dels tècnics sanitaris han estat els més reivindicatius protestant, de manera periòdica, contra el conveni del sector sanitari de Catalunya, signat fa uns mesos.

Així doncs, per a la mobilització s'ha triat Barcelona aquest dissabte 27 de gener, i tot el personal sanitari tornarà a alçar la veu “per unes condicions laborals dignes”, com recullen les convocatòries, que estan corrent com la pólvora per les xarxes socials.

Reclamen "una sanitat 100% pública i de qualitat" i han citat qui vulgui assistir (la convocatòria està oberta també a la ciutadania de Barcelona i de Catalunya) a les 12 del migdia a la plaça de la Universitat. La seva marxa els portarà fins a la plaça de Sant Jaume, per evidenciar les seves reivindicacions davant del lloc del poder polític català.

El cartell de la convocatòria

#janhihaprou i #lluitemambtu són dues de les etiquetes amb què el col·lectiu ha vehiculat la prèvia de la marxa, que els portarà per la Gran Via de les Corts Catalanes fins arribar al carrer de Pau Claris. Després de passar per la plaça d'Urquinaona baixaran per la Via Laietana fins a arribar a Sant Jaume des del Gòtic.

La Intersindical, un dels sindicats que va convocar aquesta marxa, vol interpel·lar "el personal no sanitari de gestió, serveis i oficis" i "el personal tècnic especialista de grau superior i mitjà". Al marge de la Intersindical, alguns dels convocants d'aquesta nova mobilització són Infermers de Catalunya, la CGT i la Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat (TFPS), entre d'altres, dins del sector sanitari, encara que té el suport d'entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB).

La manifestació, que vol ser unitària, és un nou episodi de protesta contra el Tercer Conveni, que consideren “injust i discriminatori”. Els tècnics sanitaris s'han queixat recentment que aquest nou acord “els deixa de banda”, mentre que les infermeres i les llevadores també han lamentat que les seves condicions no són les desitjables.

Cal destacar que la d'aquest 27 de gener és la segona gran manifestació en un dissabte que té com a escenari la capital de Catalunya des de començament d'any.

L'anterior, celebrada el dia 13 passat per part d'Infermeres de Catalunya, va tenir un caràcter molt més simbòlic, amb la marxa dirigint-se a l'Estació de França de la ciutat, perquè el sindicat denunciava que les condicions actuals les “obliguen a marxar de Catalunya ". Unes 3.500 professionals van participar a la jornada de protestes.