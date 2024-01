Foto: Freepik

Investigadors de l'Institut de Ciències Ambientals de Nanjing (Xina) han realitzat un estudi que dóna llum sobre el complex impacte del consum d' alcohol a la biodisponibilitat de l'arsènic i com s'acumula als teixits, i observa que l'alcohol canvia la microbiota intestinal i les barreres intestinals, influint en la distribució de l'arsènic per tot el cos reduint la toxicitat als òrgans vitals.

L' arsènic és a tot arreu del medi ambient i és un carcinogen de primer nivell per als éssers humans, cosa que planteja greus riscos per a la salut a través de l'exposició als aliments, l'aigua i el sòl. Comprendre els factors que afecten la manera com s'absorbeix i s'emmagatzema al cos és clau per avaluar els perills per a la salut relacionats.

"Si bé el consum d'alcohol és comú a tot el món i conegut pels seus diversos efectes sobre la salut, la seva interacció amb la manera com s'absorbeix l'arsènic i la seva toxicitat resultant s'ha passat per alt en gran mesura fins a aquest estudi recent ", assenyalen els investigadors.

En aquest estudi pioner, publicat a 'Eco-Environment & Health', els investigadors van investigar com l'alcohol afecta el processament de l'arsènic al cos, un verí ambiental molt estès. Els ratolins van rebre dietes enriquides amb arseniat i quantitats diàries de licor xinès simulant la ingesta humana d'alcohol. Curiosament, si bé l'alcohol va augmentar l'absorció d'arsènic a l'intestí, sorprenentment va disminuir l'acumulació en òrgans crucials.

Aquest efecte inesperat es deu al mal que l'alcohol causa a les barreres intestinals i als canvis a la microflora intestinal, cosa que augmenta l'entrada d'arsènic al torrent sanguini. Fonamentalment, l'alcohol també va augmentar la filtració renal i va reduir els nivells d'hormona antidiürètica, fet que va provocar que s'eliminés més arsènic a través de l'orina. Bàsicament, l'alcohol accelera la sortida de l'arsènic del cos i en redueix el potencial nociu.

"Aquest estudi revela la intricada interacció entre substàncies comunes i els seus efectes imprevistos a la salut, proporcionant un nou angle sobre la toxicitat de l'arsènic i la influència de l'alcohol", afegeixen. La ingestió d'alcohol va danyar la unió estreta intestinal i va provocar una absorció més gran de l'arsènic a través de les vies paracel·lulars intestinals; la ingestió d'alcohol va reduir les unions estretes glomerulars i va augmentar la filtració glomerular de l'arsènic; i la funció diürètica del consum d'alcohol també va contribuir a reduir l'acumulació d'arsènic als teixits.

"Atesa l'exposició generalitzada a les dues substàncies, és vital comprendre com interactuen dins del cos per predir i mitigar millor els riscos per a la salut", afirma el doctor Hongbo Li, autor corresponent, emfatitza la importància de comprendre el paper de l'alcohol a la biodisponibilitat de l'arsènic.

Els resultats indiquen que encara que el consum d'alcohol podria augmentar la quantitat d'arsènic absorbit, també en millora l'eliminació del cos, possiblement disminuint l'acumulació en els teixits i disminuint certs riscos de toxicitat.

Aquesta informació és especialment pertinent per a grups exposats tant a l'arsènic com a l'alcohol, ja que ofereix una visió detallada dels factors de risc i les interaccions que tenen.