Una dona es fa una mamografia - EP

El nombre de càncers diagnosticats a Espanya durant l'any 2024 arribarà als 286.664 casos, fet que suposa un increment del 2,6% respecte al 2023 amb 279.260 casos, segons l'informe 'Les xifres del càncer a Espanya 2024', elaborat per la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) i Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN), que s'ha donat a conèixer aquest dilluns.

Com s'espera un increment de la incidència del càncer a nivell mundial, a Espanya s'estima que el 2040 la incidència arribi als 341.000 casos.

Els càncers més freqüentment diagnosticats a Espanya el 2024 seran els de còlon i recte (44.294 nous casos), mama (36.395), pulmó (32.768), pròstata (30.316) i bufeta urinària (22.097).

Molt per darrere es troben els limfomes no hodgkinians (10.706), el càncer de pàncrees (9.986), el càncer de ronyó (9.208), el melanoma maligne cutani (7.881), els càncers de cavitat oral i faringe (7). càncers de cos uterí (7.305), estómac (6.868) i fetge (6.856).

Per sexe, en els homes, igual que el 2023, seran majoritaris els de pròstata (30.316), còlon i recte (27.009), pulmó (22.483) i bufeta urinària (18.247).

En les dones, els de mama (36.395) i els de còlon i recte (17.285). En aquest últim col·lectiu, el càncer de pulmó (10.285) es manté com a tercer tumor més incident des del 2019 per l'augment del consum de tabac a partir dels anys 70. "El càncer de pulmó, fa uns anys, no hi era ni entre els 10 primers a les dones i ara ocupa la tercera posició, i és a causa del tabac", ha advertit el president de REDECAN, Jaume Galceran.

"A les darreres dècades, el nombre absolut de càncers diagnosticats a Espanya s'ha incrementat per diverses causes: l'augment poblacional, l'envelliment de la població (l'edat és un factor de risc fonamental en el desenvolupament del càncer); l'exposició a factors de risc, com el tabac, l'alcohol, la contaminació, l'obesitat o el sedentarisme, i la detecció precoç en alguns tipus de càncer com el colorectal, els de mama, cèrvix o pròstata”, ha afegit.

A més, s'aprecia un clar descens de càncer de pulmó i bufeta urinària en homes a causa de la reducció de l'hàbit tabàquic, mentre que en dones la incidència de càncer de pulmó gairebé es triplica el 2024 respecte del 2003.

En els darrers anys, s'observa un increment constant en les taxes d'incidència del càncer de mama en dones, del càncer de còlon en homes i dels càncers de pàncrees, ronyó, tiroide i limfomes no hodgkinians en ambdós sexes. En el cas del càncer de tiroide, la causa més important de l'increment és probablement el sobrediagnòstic.

A nivell mundial, s'estima una prevalença de càncer a cinc anys del diagnòstic de més de 44 milions, i els càncers més prevalents són el càncer de mama, el càncer colorectal i els càncers de pròstata, pulmó i tiroide. El 2020, els càncers més prevalents en homes a Espanya eren el de pròstata (259.788), bufeta urinària (149.795) i còlon (126.241), mentre que en dones, el de mama (516.827), còlon (100.933) i cos 83,099).

Supervivència



"Malgrat que hi ha més incidència, la supervivència per càncer també segueix augmentant", ha celebrat el president de SEOM, César A. Rodríguez. Pel que fa a la supervivència neta a cinc anys del diagnòstic dels pacients diagnosticats entre 2008-2013, a Espanya va ser de 55,3% en els homes i de 61,7% en les dones.

Aquesta diferència es deu probablement al fet que determinats tumors són més freqüents en un sexe que en un altre, ja que les diferències més importants en supervivència són degudes al tipus tumoral (juntament amb l'estadi al diagnòstic).

Així, en els homes, la supervivència neta estandarditzada per edat va ser del 90 per cent als càncers de pròstata i de testicle i de 86 per cent al de tiroide, mentre que va ser del 7 per cent al càncer de pàncrees, del 12 per cent al de pulmó, del 13 per cent al d'esòfag i del 18 per cent al de fetge.

En les dones, el càncer de tiroide va tenir una supervivència neta de 93 per cent, el melanoma cutani del 89 per cent, i el càncer de mama del 86 per cent, mentre que al càncer de pàncrees va ser del 10 per cent, en els de fetge i esòfag del 16 per cent, i al de pulmó del 18 per cent.

"La supervivència dels pacients amb càncer d'Espanya és similar a la dels països del nostre entorn. S'estima que s'ha duplicat en els darrers 40 anys i és probable que, encara que lentament, continuï augmentant els propers anys relacionat amb l'aplicació de nous tractaments i una implantació més gran del cribratge, per exemple, del càncer colorectal en els últims anys", ha assenyalat Rodríguez.

S'espera un increment de la mortalitat



Pel que fa a la mortalitat per càncer a nivell mundial, igual que amb la incidència, s'espera un increment els propers anys. En concret, s'estudia la xifra de més de 16 milions de persones un 2040. A Espanya, passarà de 113.000 el 2020 a més de 150.000 el 2040.

Els càncers responsables del nombre més gran de morts no són necessàriament els més freqüents, tal com ha assenyalat el president de REDECAN, ja que aquests solen curar-se més. A nivell mundial, els que provoquen més mortalitat són el de pulmó (18,2% del total de morts per càncer), el colorectal (9,5%), l'hepàtic (8,4%), el d'estómac (7, 8%) i el de mama (6,9%).

A Espanya, l'INE ha publicat les dades de mortalitat de l'any 2022 amb 464.417 defuncions, gairebé 14.000 més que l'any anterior. Un any més, els tumors van ser responsables de gairebé un quart de les morts a Espanya (24,7% de les morts, 114.828).

Galceran ha insistit que l'edat es relaciona amb la mortalitat del càncer. "Un 5% dels càncers es donen en menors de 45 anys; un 35% entre els 45 i 64 anys, i el 60% en les persones de més de 65 anys", ha detallat. El càncer infantil només té una prevalença del 0,5%.

En els homes, els tumors han continuat sent la principal causa de mortalitat a Espanya el 2022, davant de les malalties cardiovasculars i respiratòries. Tot i això, en les dones, les malalties cardiovasculars van ser la principal causa de mortalitat, seguides dels tumors (20,4%, 46.917).

Entre les morts per tumor, les causes més freqüents a Espanya el 2022, com en anys anteriors, hi ha els càncers de pulmó, còlon, pàncrees, mama i pròstata.

En el cas dels homes a Espanya el 2022, de nou el càncer de pulmó va ser el responsable d'un nombre més gran de morts, seguit pels càncers de còlon, pròstata, pàncrees, tumors hepàtics i de vies biliars i bufeta urinària. En les dones, el càncer de mama va ser el tumor responsable d'una mortalitat més gran, seguit pels de pulmó, còlon i pàncrees.

Tot i aquest increment absolut en el nombre de morts per càncer el 2022, de manera general, la mortalitat per càncer a Espanya ha experimentat un fort descens en les últimes dècades, encara que aquest descens no és uniforme en tots els tumors ni per sexe.

"Cal destacar que no perdem l'esperança que la supervivència anirà millorant a poc a poc en els propers anys. Esperem que no pari fins a aconseguir nivells molt alts de supervivència. Hi ha càncers que tenen un 90 per cent de supervivència o més, però n'hi ha d'altres , com el de pàncrees, que tenen una superviència molt baixa. En aquests cal treballar més”, ha finalitzat Galceran.