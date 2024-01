Virus del papil·loma, VPH

La vacunació davant del virus del papil·loma humà (VPH) és una "eina poderosa i fonamental" ja que, a més del càncer de cèrvix causat per aquest virus, podria prevenir cinc tipus de càncer més: de vagina, de vulva, d'anus, de penis i d'orofaringe, també produïts per aquest virus i que afecten tant homes com dones, encara que per a aquests "encara cal determinar de desenvolupar les tasques de cribratge", segons ha assegurat el coordinador Unitat de Patologia TGI-VPH de l'HU Infanta Elionor i vicepresident de l'Associació VPH, el doctor Jesús de la Fuente.

"Jo crec que el càncer d'anus segurament serà el següent que tinguem disponible per aconseguir la seva eradicació, però, per exemple, en el càncer d'orofaringe encara estem buscant aquestes lesions premalignes. Aquí sí que la vacunació és un pilar fonamental però a aquesta estratègia d'eliminació van quatre pilars de la mà: vacunació, cribratge, tractament i conscienciació", ha declarat el doctor de la Fuente durant la roda de premsa de presentació del Congrés virtual de Vacunes 'El papel de la immunización', organitzat per MSD .

Així, l'expert ha incidit en la importància de la vacunació davant del virus del papil·loma humà també a la població adulta amb l'objectiu d'"aconseguir que aquests càncers produïts pel virus del papil·loma humà tinguin una incidència similar a la que tenen els càncers rars ".

"La vacunació davant del virus del papil·loma humà, davant del VPH, és una eina no només necessària, sinó també molt poderosa per aconseguir aquest objectiu. És una vacunació en què hi caben totes les persones que tenen, han tingut o tindran relacions sexuals perquè totes aquestes persones es poden vacunar i el virus del papil·loma humà no distingeix entre gènere, edat ni orientació sexual. És cosa de totes i de tots", ha recalcat el doctor de la Fuente.

En aquest sentit, el president de l'Associació Espanyola de Vacunologia (AEV), el doctor Jaime Pérez, ha incidit en la necessitat de conscienciar sobre la prevenció a través de les vacunes ja que “eviten molta càrrega de malalties”.

A més, el doctor Pérez ha ressaltat que les vacunes suposen un estalvi per al Sistema Nacional de Salut (SNS) en prevenir ingressos hospitalaris ja que, per exemple “un ingrés per la grip costa de mitjana aproximadament uns 3.300 euros i un ingrés per una malaltia també prevenible com pot ser la meningitis costa aproximadament 10.000 euros, de manera que sempre la prevenció serà rendible".

"La prevenció a través de la vacunació ha augmentat, però sí que és veritat que segueix sent quantitativament petita al costat d'altres qüestions del sistema sanitari. No és el calendari vacunal, el que és important de les vacunes és el que prevenen", ha afirmat.

Alhora, el president de l'AEV ha destacat que un dels progressos més importants està en la "immunització davant del virus respiratori sincitial (VRS), que aquesta temporada epidèmica ha reduït els ingressos hospitalaris en nens immunitzats entre un 80 i un 85 per cent”.

D'altra banda, el doctor Pérez ha remarcat que "les vacunes serveixen per augmentar l'equitat en salut" i que, per això, "cal aconseguir que arribin a tothom". "Les vacunes suposen una inversió per a l'augment de la societat. Cal investigar per aconseguir més vacunes, especialment en malalties respiratòries, tuberculosi i VIH. A més tenim un repte molt important a les administracions públiques que és aconseguir investigar per posar en valor la vacunació i aconseguir avaluar els impactes que té la vacunació positivament perquè mai no se'ns oblidi el que aconseguim evitar”, ha apuntat.

"Tot això ens servirà per prendre les decisions correctes, per millorar i implementar els programes de vacunació per millorar la salut de la població i per ser líders al món en cobertures vacunals, en desenvolupament clínic de vacunes i esperem també que en desenvolupament i producció de dades que siguin útils per a la presa de mesures per a nosaltres i per a la resta dels països", ha conclòs el doctor Pérez.

La vacunació no acaba a la infància



Entre els reptes principals que presenta l'abordatge de la vacunació, els experts han destacat la necessitat de fomentar la vacunació entre els adults i no només en els nens, per a la qual cosa caldria una formació i difusió més gran de les recomanacions.

"El primer repte és que tots siguem conscients que la vacunació no s'acaba en la infància. No hem de pensar que és un problema de confiança en les vacunes, perquè als nens els porten a vacunar adults, de manera que els adults han de creure i confiar en les vacunes. Si realment ells no es vacunen, és un problema de formació i informació", ha declarat la cap del Servei de Medicina Preventiva de l´Hospital Universitari 12 d´Octubre de Madrid, la doctora Pilar Arrazola.

Així, la doctora ha proposat treballar "en la formació dels professionals sanitaris, en un registre de vacunació, a millorar cobertures, a donar la informació també als pacients". "Cal formular també la coresponsabilitat i la proactivitat dels pacients", ha afegit.

El paper de la intel·ligència artificial en el desenvolupament de les vacunes



La Intel·ligència Artificial també juga un paper fonamental en el desenvolupament i la investigació de noves vacunes, des del "descobriment d'antígens, al desenvolupament i la selecció de la vacuna", segons ha assegurat el cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Clínic Universitari de Santiago, el doctor Federico Martinón.

"La Intel·ligència Artificial té un paper fonamental i ja s'està utilitzant i s'està utilitzant des de fa molts anys per saber les dianes més adequades, anticipació de quina serà la resposta immunològica, d'alguna manera escurçar tots els temps entre el problema i la solució al problema, etc.", ha declarat.

Així mateix, el doctor Martinón ha assegurat que la IA també "pot ser útil per informar i educar la població" i que, tot i que "no substitueix la importància d'altres fonts d'informació del professional mèdic a peu de pacient, que és el que realment ha d'informar, educar la població, probablement és una eina molt més competitiva que altres motors de cerca”.

"En el cas de les vacunes sembla que chatGPT pot ser una font fiable d'informació i això també és una bona notícia. S'ha d'utilitzar també en altres fases, no només és descobrir la vacuna, no és només accelerar-se a procediments, sinó avaluar també la seva implementació i també innovar en la manera de fer aquestes avaluacions i aprendre ja una vegada que el producte està desenvolupat”, ha afegit.