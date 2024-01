Una dona gran amb Alzheimer en una residència - EP

L'Alzheimer es pot transmetre de persona a persona a través d'accidents mèdics rars, suggereix una investigació, encara que els experts emfatitzen que no hi ha evidència que la malaltia es pugui transmetre entre persones a través d'activitats quotidianes o cures de rutina, segons revela The Guardian.

Els investigadors diuen que un grapat de persones que van rebre l'hormona del creixement humà de les glàndules pituitàries de donants morts van desenvolupar Alzheimer d'aparició primerenca, probablement perquè les hormones utilitzades estaven contaminades amb proteïnes que van sembrar la malaltia als cervells.

"No estem suggerint ni per un moment que es pugui contraure la malaltia d'Alzheimer. Això no és transmissible en el sentit d'una infecció viral o bacteriana", va dir el professor John Collinge, coautor de l'estudi i director de la Unitat de Prions de l'MRC .



"És només quan les persones han estat inoculades accidentalment, essencialment, amb teixit humà o extractes de teixit humà que contenen aquestes llavors, cosa que afortunadament és una circumstància molt rara i inusual", exposa l'investigador.

L'equip diu que la nova feina afegeix pes a la idea que l'Alzheimer té similituds amb les malalties priòniques, fins i tot en el mecanisme pel qual les proteïnes implicades es propaguen pel cervell.

Les malalties priòniques, que inclouen la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (ECJ), el kuru i l'EEB, són causades per proteïnes infeccioses que es pleguen malament i es propaguen al cervell. Aquestes malalties solen aparèixer de forma espontània; més rarament, però, poden sorgir d'una mutació genètica o transmetre's a través del cervell o teixit nerviós infectat.

Andrew Doig, professor de bioquímica de la Universitat de Manchester, va dir que els experts ja eren molt curosos amb la transmissió de teixit cerebral entre persones.

Doig també va advertir que a l'estudi només van participar vuit pacients, alguns dels quals no tenien dades genètiques, mentre que fins ara no hi havia evidència directa de diferents ceps de beta-amiloide.

"Si bé el nou tipus d'Alzheimer que aquí s'informa és de gran interès científic, ja que revela una nova forma de propagar la malaltia, no hi ha raó per témer-ho, ja que la manera com es va causar la malaltia es va aturar fa més de 40 anys", va explicar Doig. "La transmissió de malalties d'un cervell humà a un altre d'aquesta manera no hauria de tornar a passar mai", ha reiterat.