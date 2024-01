Cachimba - UNSPLASH

El president de la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Gestió Sanitària (SEMPSPGS), Manuel García de la Vega Insulsa, ha alertat que una sessió de cachimbes equival a inhalar 200 vegades el fum d'una cigarreta, el seu ús és tan nociu com fumar cigarrets, i per tant, "representen un risc per a la salut tant de fumadors actius com passius".

En aquests termes s'ha referit al webinar 'Desvetllant Estratègies Innovadores. Enfrontant el Tabaquisme des de la Medicina Preventiva i la Salut Pública', en què han intervingut amb Francisco Salvador Pascual Pastor, president del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT), i Vidal Barchilón Cohen, vicepresident del CNPT i metge de Família .

El fum de les cachimbes és perillós perquè conté nivells elevats de monòxid de carboni (CO), metalls pesants i substàncies cancerígenes, augmentant significativament el risc de desenvolupar càncer o malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). En aquest sentit, també ha subratllat el risc afegit de contraure infeccions en compartir broquets.

En abordar el tema dels vapejadors, García de la Vega Insulsa ha assenyalat que, encara que la majoria conté nicotina, fins i tot aquells sense nicotina contenen substàncies perjudicials per als pulmons, com propilenglicol i glicerina. "El problema rau en el seu atractiu per als joves, amb una varietat de sabors que els fan irresistibles. El seu ús continua expandint-se perillosament", ha advertit.

Per a García de la Vega Insulsa és urgent prevenir l'inici del consum de tabac, especialment entre els menors d'entre 11 i 17 anys, edat en què sol començar aquest hàbit perjudicial per a la salut; i aquest seria un dels reptes que ha d'afrontar Espanya.

A més, el president de la CNPT, Francisco Salvador Pascual, va afegir que cal reduir la prevalença del consum de tabac fins a un 5% l'any 2040; i actualitzar i posar en marxa el Pla Integral de Tabaquisme, del qual ha d'emanar una legislació actualitzada que substitueixi o complementi la de 2010.

Per això s'han elaborat diferents documents de consens com és l'ENDGAME, la declaració de Madrid de l'any 2023 i s'ha aprovat recentment un Reial decret per complir la normativa europea.

En aquest sentit, el president de la CNPT ha explicat que “cal destacar que s'equipara amb caràcter general, tant de control, de regulació, de venda i de fiscalitat el tabac escalfat davant del tabac tradicional, ja que s'entén que com a mínim s'està utilitzant la mateixa substància, és a dir, el tabac amb la nicotina corresponent i, per tant, amb la possibilitat de causar addicció i malalties tant cardiopulmonars com cancerígenes”.

Francisco Salvador Pascual ha insistit que "no ens podem quedar enrere en la lluita contra el tabaquisme, ja que l'èxit depèn en gran part de les mesures legislatives aplicables. Seria important que totes les mesures fossin consensuades amb els diferents grups parlamentaris, amb els partits polítics i amb la societat en general”.

"Els reptes i els objectius només s'aconsegueixen si anem tots junts i aquest és el principal afany del Comitè Nacional de Prevenció de Tabaquisme. Aquest any tenim el ferm compromís de participar oferint el nostre esforç per complir amb el lema del proper Dia Mundial Sense Tabac: Protegir la infància del dany de la indústria del tabac”, ha afegit.

El tabac mata més de 50.000 persones cada any a Espanya



Per part seva, Vidal Barchilón Cohen, vicepresident de la CNPT, ha abordat l'impacte del tabaquisme en la morbimortalitat de la població, la importància i efectivitat de la intervenció en tabaquisme i el pes específic de la intervenció des d'Atenció Primària i altres nivells assistencials.

A parer seu, en aquest abordatge un dels principals problemes és l'escàs risc percebut pels adolescents sobre l'ús de cachimbes i cigarretes electròniques. "És clau augmentar aquesta percepció del reg a través de la difusió adequada del que suposa per a la salut l´ús d´aquests dispositius, que són una porta d´entrada al món del tabac", ha assenyalat.

El tractament del tabaquisme resulta quatre vegades més cost-efectiu que el de la hipertensió arterial, i 13 vegades més cost-efectiu que el de la hipercolesterolèmia. La intervenció en tabaquisme és l‟activitat més cost efectiva en Salut Pública.

Tot i les evidències, "la intervenció en tabaquisme és molt deficitària a tots els nivells assistencials, fins i tot a l'Atenció Primària", ha assenyalat Barchilón Cohen, malgrat que els professionals d'Atenció Primària arriben a una proporció de la població fumadora només superada pels mitjans de comunicació de masses.