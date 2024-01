Una manifestació de tècnics sanitaris. Foto: Europa Press

El Sindicat de Tècnics d'Infermeria (Sae) i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (Sietess) han desconvocat la vaga indefinida després d'assolir un acord amb la Conselleria de Salut, que s'ha compromès a portar les reivindicacions econòmiques a la Mesa de treball per a harmonitzar les condicions dels convenis de la sanitat catalana, entre altres mesures, i s'han citat en 2 mesos per fer seguiment dels acords aconseguits.

"No és cap treva. És una desconvocatòria", va dir el titular de Salut, Manel Balcells, a la roda de premsa posterior a la reunió de negociació que va arrencar passat dimarts 30 al migdia i es va allargar fins pocs minuts abans de les 11 de la nit. L'aturada havia començat el 8 de gener passat.

Per part seva, el secretari autonòmic de SAE Catalunya, Cristian Monclús, i la secretària d'organització a Catalunya de Sietess, Montserrat Martín, han explicat en declaracions als periodistes que hi haurà una comissió de seguiment entre els sindicats i el departament per avaluar-ne el compliment dels compromisos aconseguits i decidir si tornen a la vaga o no .

Les millores econòmiques es vehicularan a través de la Mesa de treball per harmonitzar les condicions dels convenis de la sanitat catalana, que Balcells no ha concretat cada quant es reunirà, i el departament juntament amb els sindicats representats en aquesta taula (on no està ni SAE ni Sietess) decidiran si fan seves les reclamacions retributives dels tècnics o no.

A nivell organitzatiu, ambdues parts han pactat una sèrie de millores com ara la definició de funcions i competències dels tècnics, així com de les càrregues de treball que tenen aquests professionals, així com la creació de la figura d'un coordinador i millores en formació, han explicat fonts sindicals als periodistes.

A més, Balcells insistirà en la necessitat de requalificar les categories professionals i aconseguir el nivell B per a tècnics superiors sanitaris i el C1 per als Tcai el proper divendres 2 de febrer durant la reunió bilateral amb la ministra de Sanitat, Mónica García, a Madrid.