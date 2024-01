La roda de premsa d'aquest dimecres 31 de gener. Foto: Metges de Catalunya

Els principals sindicats de metges de l'estat han reclamat aquest dimecres 31 de gener al Ministeri de Sanitat la creació d’un nou grup professional per al col·lectiu mèdic a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

En una roda de premsa conjunta a Madrid, els portaveus de les organitzacions (Metges de Catalunya (MC), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) i el Sindicat Médico Andaluz (SMA) han remarcat que la petició respon a la necessitat d’adaptar la classificació dels professionals al sistema europeu de titulacions derivat del Pla Bolonya. Així, tenint en compte que des del 2015 el Grau en Medicina, amb 360 crèdits ECTS, es correspon al Nivell 3 (Màster) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) i al nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions (EQF), han demanat la creació d’una categoria específica per als facultatius donada la seva formació i la responsabilitat que comporta l'exercici de les seves funcions al Sistema Nacional de Salut. Els responsables sindicals han instat la ministra de Sanitat, Mónica Garcia, a obrir negociacions per tractar aquesta qüestió i d’altres, com la creixent atribució de competències mèdiques a altres col·lectius o la recuperació íntegra de la paga extra que es manté retallada des del 2010.

El secretari general de MC, Xavier Lleonart, ha afirmat que la reconfiguració dels grups professionals a l'EBEP "s'hauria d'haver fet fa 10 anys", quan els estudis de Medicina van ser reconeguts com a Màster. En aquest sentit, ha recordat el recorregut que ha de fer qualsevol persona que vulgui ser metge o metgessa. "6 anys de carrera, més un any d'estudi (gairebé de clausura monàstica) per fer front a unes oposicions duríssimes i quatre o cinc anys més de formació especialitzada, amb jornades setmanals de 50, 60 o 70 hores". Per aquest motiu, ha considerat que la creació de l’anomenat grup A1+ és també un "reconeixement a l’exigència formativa i al sacrifici personal que realitzen els facultatius".

Pel que fa a la coincidència de la reclamació amb la que formula el col·lectiu d’infermeria per assolir el grup professional A1, Lleonart ha aclarit que com a representants del personal mèdic "no posem en dubte la legitimitat de la seva reivindicació, ni volem enfrontar-nos-hi", però ha afegit que, si s’obre la possibilitat d’actualitzar els grups, "la reclassificació ha d'afectar totes les categories professionals".

D’aquesta manera, s’ha mostrat esperançat que la ministra García "faci bons els auguris del seu nomenament respecte a la sensibilitat envers les reclamacions dels professionals, atesa la trajectòria d'activista per la sanitat pública". Lleonart ha assegurat que la responsable sanitària és "perfectament coneixedora" de la necessitat de millorar les condicions laborals i retributives dels metges i metgesses perquè es quedin al sistema. "Ha de fer passos decidits en aquest sentit, és el que esperem del seu mandat", ha conclòs.