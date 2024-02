Una imatge de la protesta. Foto: X (@CatInfermeres)

Prop de 500 infermeres s'han concentrat aquest divendres 2 de febrer davant del Ministeri de Sanitat per exigir la reclassificació professional del col·lectiu del grup A2 a l'A1, així com el reconeixement d'especialitats infermeres i la jubilació als 60 anys.

La concentració ha estat convocada pel sindicat d' Infermeres de Catalunya amb motiu de la reunió que ha mantingut la ministra de Sanitat, Mónica García, amb el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, encara que al llarg del matí se n'han anat incorporant altres sindicats per mostrar el seu suport a les infermeres catalanes.

"La reclassificació al grup A1 ens beneficia a nivell laboral i econòmic. Ens permetria accedir a llocs de gestió en què actualment no podem estar perquè existeix aquest sostre de vidre, amb el qual, malgrat ser diplomades, no hi podem accedir", ha declarat la presidenta d'Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, a Europa Press.

A més, la presidenta, juntament amb prop de 300 companyes del sindicat que han arribat des de Catalunya, ha assegurat que “cal aquesta reclassificació perquè la visió infermera estigui present en els àmbits de gestió, on es prenen decisions a nivell de la sanitat i de la salut".

Actualment, la carrera d'Infermeria és, des del 2008, un Grau Universitari de 4 anys, un temps en què cursen 240 crèdits de formació, igual que altres carreres universitàries. Tot i això, les infermeres, quan aconsegueixen una plaça a l'Administració Pública, accedeixen al grup A2 en lloc de l'A1.