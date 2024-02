Imatge de fitxer de càncer

El 4 de febrer marca el Dia Mundial contra el Càncer , una jornada dedicada a conscienciar sobre aquesta malaltia devastadora que afecta milions de persones a tot el món. Aquesta iniciativa global cerca no només sensibilitzar la població sobre la prevenció i el diagnòstic primerenc, sinó també destacar la importància de la investigació, el tractament i el suport als que lluiten contra el càncer.



Aquesta malaltia, més enllà de la part de salut, també toca moltes altres arestes a la vida d'una persona, com ara l'aspecte laboral. A l' Associació Espanyola Contra el Càncer , calculen que el risc a acabar a l'atur augmenta un 34% en els supervivents de càncer.

A Catalunya, 17.460 persones diagnosticades de càncer el 2023 són en edat laboral ia Espanya 110.000 pacients, segons dades de l'Observatori del Càncer. De fet, un 28,4% de les persones amb càncer afirmen haver perdut o deixat la feina després de la malaltia. A més, la reducció del 25% de la nòmina a les incapacitats temporals, unit en el llarg període de les mateixes a causa de la malaltia, fa que molts pacients puguin trobar-se en una situació econòmicament vulnerable.

El càncer provoca un cost econòmic al 41% de les famílies superior a 10.000€ durant la malaltia. Això pot fer que moltes famílies se situïn en una situació de risc d'exclusió social.

Per tractar aquests temes i altres, CatalunyaPress ha parlat amb Orlando Salazar, coordinador de Benestar Social de l'Associació Espanyola contra el Càncer.

Aquest 4 de febrer és el Dia Mundial contra el Càncer. Per què és tan important tenir present aquesta data?

És important perquè com que hi ha un percentatge molt alt de persones que pateixen càncer, i un dels principals problemes a què s'enfronten és la reincorporació laboral i totes les situacions que es generen, tant a les mateixes empreses com a les persones.

Les problemàtiques més comunes solen ser els efectes secundaris i les limitacions físiques, com ara la fatiga, la debilitat, les nàusees, la pèrdua de pes, la limitació de mobilitat, que dificulta l'exercici laboral de la persona. A nivell més psicològic, ens trobem amb possibles trastorns derivats del procés, que poden ser ansietat, depressió, estrès post-traumàtic, la possible por de les recaigudes...

Un altre dels problemes sol ser la fatiga persistent, que afavoreix l'energia, la concentració i en dificulta el rendiment de treball.

El problema no és només la malaltia com a tal, sinó també les seqüeles físiques i mentals que deixa.

Exacte, i també els temes més socials, com l'estigma que tenen quan s'han de reincorporar a la feina. Poden patir reaccions negatives o discriminació per part dels companys i directors, cosa que pot afectar l'autoestima de la persona, al final.

L'estudi que heu llançat explica que les persones amb càncer tenen un 34% més de risc de perdre la feina que la població general. Una persona que ha patit aquesta malaltia no s'hauria de trobar amb un context de més suport?

Sí, és precisament el que l'Associació intenta: acompanyar, conscienciar i visibilitzar aquestes situacions col·laborant amb les institucions i les empreses. Tot i això, encara queda un camí molt llarg per endavant, ia dia d'avui no hi ha unes ajudes públiques per minoritzar l'impacte del càncer com a tal.

Tot i tots els avenços en la investigació d'aquest camp, la mortalitat del càncer continua sent molt elevada. Teniu la sensació que en algun moment proper es podrà revertir aquesta situació o encara queda lluny?

L'objectiu és que el 2030 puguem arribar al 70% de supervivència. No sabem si ho aconseguirem, però sí que sabem que estem al bon camí. Actualment, la taxa de supervivència en els homes és de 55,3% i en les dones un 61,7%.

Això deriva en un altre tipus de conseqüències, com ara la reincorporació laboral, ja que les empreses s'hauran d'intentar adaptar per facilitar la situació a altres persones.

Des del 2014 heu destinat 114 milions d'euros a ajudes a recerca en desenvolupament. Què s'ha aconseguit amb això?

Des de l'associació tenim 603 ajuts amb desenvolupament i aportació de més de 114 milions d'euros a Espanya. Per a la via social, es destinen uns 500.000 euros a l'any, i aquí s'hi inclourien els ajuts econòmics per pal·liar l'impacte, el servei a tercers per a serveis d'atenció a domicili, ajuts odontològics per seqüeles del tractament, ja que les dents es veuen molt afectats, juntament amb l'audició i la vista. Nosaltres facilitem o col·laborem perquè puguin tenir aquests ajuts de manera gratuïta si la persona no té ingressos, els ajudem amb alimentació, medicació, transport, allotjament a persones desplaçades, etc.

Com va afectar la pandèmia pel Covid-19, tant a la investigació com al tractament de les persones que podien tenir un tumor?

Hi va haver un retard important en molts diagnòstics precoços, en tractaments i també en latenció a la salut mental. Això s'ha vist traduït en un impacte més gran en persones diagnosticades.

Amb la Marató del 2018 es va aconseguir recaptar 5,7 milions d?euros. Continuen sent necessàries a hores d'ara iniciatives privades d'aquest tipus o els governs inverteixen suficientment perquè hi hagi prou investigació?



Des del meu punt de vista més social, sempre està de més invertir en el desenvolupament i la innovació en el càncer, però també cal tenir en compte tot allò que repara o millora la situació de salut de la persona. Després de la malaltia, hi ha unes condicions de vida que has de tenir cobertes, perquè si no el més probable és que recaiguis en la malaltia o altres malalties apareguin. És possible superar un càncer a nivell clínic, però a nivell social pot tenir unes necessitats que no estan cobertes. Això pot repercutir en mantenir l'estat de salut de la persona.