L'estudi, publicat a 'Pharmacology Biochemistry and Behavior', destaca el paper crucial de l'hormona estradiol en aquesta variabilitat.

Un nou realitzat per investigadors de la Universitat de Texas a Arlington (EUA) mostra que l'hormona sexual femenina estradiol, que fluctua segons el moment del cicle menstrual, és responsable de per què les dones més susceptibles a l'addicció a la cocaïna que els homes.

Estudis anteriors centrats en el consum de cocaïna han descobert que les dones tenen més probabilitats que els homes de desenvolupar una addicció, provar la cocaïna a una edat més primerenca, consumir més quantitats de la droga i patir sobredosi.

Ara, aquest nou estudi publicat a la revista 'Pharmacology Biochemistry and Behavior', finalment valida el que els científics han sospitat durant molt de temps que les dones tenen més probabilitats que els homes de desenvolupar una addicció, tastar la cocaïna a una edat més primerenca, consumir quantitats més grans de la droga i patir sobredosi, en part, per una qüestió hormonal.

"Per primera vegada, hem demostrat que l'estradiol millora la recompensa condicionada per la cocaïna. La nostra investigació omple un buit significatiu en el coneixement de l'addicció a les drogues i proporciona un vincle crucial per comprendre com els nivells hormonals fluctuants poden fer que les dones siguin més sensibles als efectes gratificants de la cocaïna", assenyala Linda Perrotti, professora i presidenta del Departament de Psicologia de la UTA i autora principal de l'estudi.

Utilitzant una tècnica de recerca ben establerta anomenada preferència de lloc condicionada, els investigadors van trobar nivells més alts de sensibilitat entre les dones que fluctuaven depenent d'on es trobaven als seus cicles reproductius.

En particular, explica la investigadora, “ara hem demostrat que les dones tenen una major sensibilitat als efectes gratificants aguts de la cocaïna en relació amb el moment en què es trobaven al seu cicle. Aquesta investigació ens brinda una nova comprensió de com reacciona el cervell a la cocaïna, proporcionant informació invaluable sobre l'ús i la dependència de la cocaïna als humans”.