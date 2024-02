Un equip d'investigadors australians ha demostrat el potencial d'identificar primerencs indicadors de la malaltia de Parkinson fins a 2 o 3 dècades abans de l'aparició dels símptomes; aquest avenç seria crucial per implementar programes i intervencions de detecció primerenca, permetent el tractament abans que es produeixin danys importants en els pacients que la pateixen.

Kevin Barnham, coautor de l'article (publicat a Neurology), apunta que la malaltia sol associar-se amb la vellesa, encara que el seu inici se situa a la mitjana edat i pot transcórrer desapercebuda per dècades. Barnham diu que “és summament difícil de diagnosticar fins que els símptomes són evidents, moment en el qual fins al 85% de les neurones responsables de la coordinació motora al cervell ja han estat afectades. En aquesta etapa, és probable que molts tractaments resultin poc efectius". Va afegir que "La nostra meta a llarg termini consisteix a trobar mètodes per detectar la malaltia molt abans i així poder tractar els pacients abans que els danys siguin irreversibles".

EXPERIMENT

A l'estudi, van participar 26 individus diagnosticats amb malaltia de Parkinson, 12 persones sanes i 11 pacients amb trastorn de conducta de moviments oculars ràpids (RBD), una condició del son freqüentment associada al Parkinson. Tots els participants van ser sotmesos a escàners PET (tomografia per emissió de positrons) dues vegades, amb un lapse d'aproximadament 26 mesos o al voltant de dos anys entre cada escaneig.

Durant 2 anys no hi va haver canvis significatius als símptomes clínics en cap dels participants segons les avaluacions actualment disponibles per a la malaltia, inclosa l'avaluació dels símptomes motors. Per contra, les exploracions PET van mostrar una "pèrdua neuronal significativa" en tres regions clau del cervell en individus amb la malaltia, cosa que suggereix que F-AV-133 és un mitjà més sensible per monitoritzar la neurodegeneració que el que està disponible ara .

Mitjançant models matemàtics, els investigadors van calcular que el procés de neurodegeneració associat al Parkinson es pot desenvolupar gradualment en un període d'aproximadament 33 anys. Específicament, al putamen posterior, una regió cerebral crucial per a la planificació i execució de moviments, la neurodegeneració pot iniciar al voltant de 10.5 anys abans que sigui detectable mitjançant exploracions PET, segons les conclusions dels científics.