L' Hospital del Mar de Barcelona aposta per una tècnica que implanta un neuroestimulador sobre el nervi que controla el moviment de la llengua dels pacients per tractar l'apnea del son , ha informat aquest dijous 8 de febrer.

Es fa amb una intervenció quirúrgica mínimament invasiva, que permet oferir una alternativa per a les persones que no toleren el tractament estàndard, la CPAP (pressió positiva contínua a les vies respiratòries), un dispositiu que permet pressió a la via aèria a través d'una màscara que cal portar durant les hores del son per assegurar una bona respiració nocturna.

L'apnea del son és una patologia amb una prevalença a l'alça als països occidentals, però infradiagnosticada, i es calcula que a Espanya hi ha entre 1,2 i 2,1 milions de persones que la pateixen, però menys del 10% estan diagnosticades i en tractament i la meitat no toleren el tractament amb CPAP.

"Són pacients no tributaris d'altres tractaments de l'apnea del son, a qui, fins ara, no podíem oferir cap alternativa si no suportaven l'abordatge estàndard de l'apnea", ha explicat el cap del Servei d'Otorrinilaringologia de l'Hospital del Mar, Jacinto García-Lorenzo, però que aquesta alternativa és una teràpia segura i eficaç a llarg termini.

La implantació del neuroestimulador es fa gràcies a una incisió de només sis centímetres sota la mandíbula del pacient i es busca que entri en contacte amb les dues branques, a cada costat de la llengua, del nervi hipoglòs, que és el que controla el múscul genioglòs , el de més volum de la llengua.

La metgessa adjunta del Servei d'Otorinolaringologia, Paula Mackers, ha assegurat que es tracta d'una cirurgia funcional de la via àrea superior, l'objectiu de la qual és incrementar la quantitat d'aire de la vida aèria durant el son a través de la implantació d'aquest neuroestimuladors que "actua selectivament sobre les fibres del nervi hipoglòs, encarregat dels moviments de la llengua".

S'ACTIVA A LES 8 SETMANES



Vuit setmanes després de la cirurgia s'activa el dispositiu i, a partir d'aquell moment, el pacient només s'ha de posar un adhesiu sota el mentó per subjectar el xip d'activació.

Les primeres cirurgies es van realitzar el 21 de setembre passat sense cap complicació, en dos pacients, de 52 i 67 anys respectivament, amb apnea del son greu i als quals no havia funcionat altres alternatives terapèutiques.