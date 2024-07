Continuen baixant els casos de coronavirus: descens del 12,5% en la darrera setmana

Foto: iStock / Canva Pro

Els casos d'infecció respiratòria aguda per Covid-19 continuen en descens amb una incidència de 151,7 casos per cada 100.000 habitants l'última setmana, davant dels 173,4 casos de la setmana prèvia, reduint-se així un 12,5%, segons dades del sistema de vigilància d'infecció respiratòria aguda a Espanya (SiVIRA).

En general, la taxa d'infeccions respiratòries agudes a Atenció Primària (IRAs) a nivell nacional també s'ha reduït amb 359,4 casos per cada 100.000 habitants davant els 384,5 casos de la setmana prèvia. Les taxes de grip són de 8,1 casos per cada 100.000 habitants (8,5 casos/100.000 ha la setmana prèvia) i les de bronquiolitis 0,9 casos per cada 100.000 habitants, igual que la setmana anterior.

Així, el percentatge de positivitat és d'1,8% per a grip (0,2% a la setmana prèvia), de 42,2% per a SARS-CoV-2 (45,1% a la setmana prèvia) i del 0% per a VRS. La incidència de grip s'estima en 6,5 casos per cada 100.000 habitants, amb una petita pujada respecte dels 0,8 casos de la setmana prèvia.

Pel que fa a la taxa d'hospitalització per infeccions respiratòries agudes greus (IRAG), aquesta és de 10,7 casos per cada 100.000 habitants (13,2 casos/100.000 hores la setmana prèvia). El percentatge de positivitat és d'1% per a grip (0,4% a la setmana prèvia), 44% per a SARS-CoV-2 (38,3% a la setmana prèvia) i 1,1% per a VRS (0,5 % a la setmana prèvia).

La taxa d'hospitalització per COVID-19 és de 4,7 casos per cada 100.000 habitants (5,1 casos/100.000 hores a la setmana prèvia). En termes de gravetat, des del començament de temporada, els casos hospitalitzats per COVID-19 presenten un 29,5% de pneumònia, un 4% d'admissió a UCI i un 7,5% de letalitat.

Per acabar, s'estima una taxa d'hospitalització per VRS de 0,1 casos per cada 100.000 habitants, igual que la setmana prèvia. En termes de gravetat, des de l'inici de temporada, els casos hospitalitzats per VRS presenten un 20% de pneumònia, un 10,3% d'admissió a UCI i un 3,9% de letalitat.

El 95,7% dels virus gripals identificats a Atenció Primària són de tipus A (31,4% d'AH3N2 i 68,6% d'A(H1)pdm09 entre els subtipats) amb un 21,4% de virus A no subtipat . Entre els 1.602 virus gripals identificats en casos hospitalitzats, 1.585 són de tipus A (29,2% d'AH3N2 i 70,8% d'A(H1)pdm09 entre els subtipats), amb un 46,6% de virus A no subtipat. La variant de SARS-CoV-2 identificada en més proporció en els casos d'IRAS en Atenció Primària és BA.2.86 (59,62%), amb predomini del 81,49% des de l'inici de la temporada corresponent a la circulació de llinatges i sublinatges JN.1.

La variant de SARS-CoV-2 identificada en més proporció en els casos d'IRAG a hospitals és BA.2.86 (60,47%), amb un predomini del 80,98% des de l'inici de la temporada corresponent a la circulació de llinatges i sublinatges JN.1.