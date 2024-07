Exigeixen al Govern central que pugi el sou a les infermeres el primer any de la residència

Una infermera atén un home. Foto: Europa Press / Canva Pro

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha sol·licitat a la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que s'incrementi el salari de les infermeres residents de primer any, ja que actualment no arriben al Salari Mínim Interprofessional (SMI).

En una carta adreçada a la ministra, la presidenta de SATSE, Laura Villaseñor, ressalta que les infermeres el primer any de residència cobren un màxim de 1.114 euros mensuals, mentre que l'SMI per al 2024 està fixat en 15.876 euros anuals, distribuïts en 14 pagues de 1.134 euros cadascuna.

SATSE destaca que el salari de les Infermeres Internes Residents (EIR) és fins i tot menor a la majoria de les comunitats autònomes. El Reial decret llei 8/2010, que permet a les administracions aplicar reduccions salarials per reduir el dèficit públic, segueix vigent catorze anys després.

Per això, el sindicat insta el Govern a prendre les mesures legals necessàries perquè les retribucions de les infermeres residents arribin, almenys, a l'SMI. També demana la revisió del Reial decret que regula la relació especial de residència per millorar-ne les condicions laborals, les quals no han estat actualitzades des del 2006.

El sou base

SATSE també rebutja que les infermeres residents de primer any només percebin el sou base, sense cap complement addicional. A més, durant la seva formació, no poden exercir una altra activitat professional per complementar-ne els ingressos.

A la carta a Yolanda Díaz, la presidenta de SATSE subratlla que l'increment salarial de les infermeres residents ha estat “gairebé inexistent” en comparació amb l'augment de l'SMI en els darrers anys.

Les millores laborals que exigeixen

Així mateix, SATSE ha sol·licitat al Govern que s'actualitzi el Reial decret de 2006, que regula la relació laboral especial de residència per a la formació d'especialistes, i implementin mesures per millorar les seves condicions laborals, incloent-hi la jornada laboral, els descansos, la baremació i les rotacions, entre altres aspectes.