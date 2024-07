Cirurgies estètiques: Quines són més comunes en homes i dones?

Foto: Canva Pro.

Les cirurgies estètiques van augmentar un 5,5% el 2023 amb més de 15,8 milions de procediments realitzats per cirurgians plàstics i 19,1 procediments no quirúrgics, sent la liposucció l'operació més demandada entre les dones i la blefaroplàstia la més demandada entre els homes, segons l'estudi que realitza anualment La Societat Internacional de Cirurgia Plàstica Estètica (ISAPS) compartit per l'Associació Espanyola de Cirurgia Estètica Plàstica (AECEP).

En els darrers quatre anys, l'augment global d'operacions estètiques és del 40%. I, el 2023, la suma total de procediments quirúrgics i no quirúrgics va augmentar un 3,4% el 2023, fins als 34,9 milions.

A nivell global, tenint en compte homes i dones, la liposucció ha estat el procediment quirúrgic més demandat el 2023, igual que el 2022, amb més de 2,2 milions d'intervencions, seguit de l'augment de mames, la cirurgia de parpelles , l'abdominoplàstia i la rinoplàstia.

Per la seva banda, els procediments no quirúrgics més freqüents van ser la toxina botulínica (botox), l'àcid hialurònic, la depilació, el lífting no quirúrgic i la reducció de greix no quirúrgic. Així mateix, tots els procediments facials i cranials van registrar un creixement notable respecte a l'any anterior, amb més de 6,5 milions de procediments i un augment del 19,6%.

Els procediments més destacables van ser: la blefaroplàstia: amb més de 1.7 milions i un augment del 24 per cent; la rinoplàstia, amb 1,1 milions de procediments i un augment del 21,6%, així com la llabioplàstia, amb 0,9 milions i un augment del 29%.

Hi va haver 4,1 milions d'intervencions de mames (-5%) i 5,1 milions d'intervencions de cos i extremitats (-0,4%). La liposucció s'ha convertit en el procediment quirúrgic més comú per a les dones en substitució de l'augment de pit, amb 1,8 milions de procediments i un augment significatiu del 29% en comparació del 2021.

La blefaroplàstia, per retirar l'excés de pell de les parpelles, va ser el procediment quirúrgic més popular entre els homes, seguit de l'augment de pit. La majoria dels augments de pit (53,7% del total) i rinoplàsties (65,8%) es van realitzar en persones de 18 a 34 anys, mentre que els injectables de toxina botulínica (Botox) van ser més populars entre les persones de 35 a 50 anys (49% del total).

La toxina botulínica (Botox) va continuar sent el procediment no quirúrgic més comú tant en homes com en dones i en tots els grups d'edat, amb 8,8 milions de procediments realitzats per cirurgians plàstics a tot el món. En segon lloc, els procediments amb àcid hialurònic van augmentar un 29% fins a assolir els 5,5 milions.

"Encara que el 85,5% del nombre total de procediments estètics es realitzen en dones, els procediments en homes tenen un major increment, explicat principalment per l'augment del 18% dels procediments quirúrgics a cara i cap", afirma l'editor de l'Enquesta Global i el cirurgià plàstic a Itàlia, el doctor Gianluca Campiglio.

Un cop més, els Estats Units van ser el país que més intervencions va fer a tot el món, amb més de 6,1 milions, seguit del Brasil, amb 3,3 milions, que és el primer en intervencions quirúrgiques, amb 2,1 milions. Es calcula que els Estats Units i el Brasil són els països amb més cirurgians plàstics, seguits del Japó, la Xina, l'Índia i Corea del Sud.

Les intervencions quirúrgiques continuen realitzant-se principalment a hospitals (46,9% a tot el món) o consultoris (31,4%). De mitjana, els països amb més proporció de pacients estrangers són Colòmbia, Mèxic, Turquia, Síria i Tailàndia.

"Tenint en compte que els procediments mèdics a l'estranger ("turisme mèdic") són cada cop més populars i que la regulació i les directrius de seguretat difereixen significativament d'un lloc a un altre, animem els pacients a triar un cirurgià plàstic certificat, especialitzat, format i amb experiència en el procediment.

A la ISAPS, estem treballant per inspirar i fomentar l'excel·lència a l'Educació Estètica Mundial per a la seguretat dels nostres pacients”, afirma la presidenta de la ISAPS i cirurgiana plàstica a Colòmbia, la doctora Lina Triana.