Com afecta els nens mudar-se de casa diverses vegades durant la infància?

Les persones que experimenten un nombre significatiu de mudances abans dels 15 anys tenen un 40% més de probabilitats de ser diagnosticades amb depressió en etapes posteriors de la vida, segons demostra un nou estudi realitzat per investigadors de la Universitat d'Aarhus (Dinamarca), la Universitat de Plymouth (Regne Unit) i la Universitat de Manchester (Regne Unit).

La investigació, publicada a la revista 'JAMA Psychiatry', va analitzar totes les ubicacions residencials de gairebé 1,1 milions de persones nascudes a Dinamarca entre 1981 i 2001 i que van romandre al país durant els primers 15 anys de les seves vides.

Posteriorment, va seguir aquests mateixos individus fins a l'edat adulta i va descobrir que almenys 35.000 dels que encara vivien a Dinamarca havien rebut posteriorment un diagnòstic mèdic de depressió.

Com a part d'una anàlisi detallada, l'estudi va donar suport a l'evidència existent en mostrar que les persones que viuen en barris amb ingressos baixos durant la infància tenen més probabilitats (en un factor del voltant del 10%) de desenvolupar depressió a l'edat adulta.

Tot i això, per primera vegada es va demostrar que les experiències de mudança durant la infància (ja sigui entre barris desafavorits o dins d'ells) també estan associades amb taxes significativament més altes de depressió a l'edat adulta.

En concret, els nens que es muden una vegada entre els 10 i els 15 anys tenen un 41% més de probabilitats que se'ls diagnostiqui depressió que els que no es muden . I si un nen es muda dues vegades o més entre els 10 i els 15 anys, el risc augmenta fins al voltant del 61%. Aquest és un efecte més fort que el de créixer en un barri desafavorit.

Això ha portat els investigadors responsables de l'estudi a suggerir que un entorn casolà estable (en termes d'ubicació) durant la infància pot ser una forma de protecció contra futurs problemes de salut mental.

El professor Clive Sabel, professor de Big Data i Ciència Espacial a la Universitat de Plymouth i exdirector del Centre de Big Data per a Medi Ambient i Salut de la Universitat d'Aarhus, és l'autor principal de l'estudi: “Sabem que hi ha una sèrie de factors que fan que a una persona se li diagnostiqui una malaltia mental. No obstant això, aquesta és la primera evidència que suggereix que mudar-se a un nou veïnat durant la infància és un d'ells, i creiem que les xifres que estem veient podrien ser la punta de l'iceberg. Durant aquests anys de formació, els nens construeixen les seves xarxes socials a través de l'escola, grups esportius o altres activitats. ajudar les persones a superar aquests desafiaments", afirma.

Estudis existents a tot el món han descobert que els nens que es muden més sovint des del naixement fins a la meitat de l'adolescència tenen més probabilitats d'experimentar resultats adversos, inclosos intents de suïcidi, criminalitat violenta, malalties mentals i abús de substàncies. I encara que l‟estudi es va centrar en una proporció significativa de la població danesa, els autors de l‟estudi afirmen que esperen trobar resultats similars a moltes parts del món.

El professor Sabel afegeix: "Aquest estudi posa en relleu la importància de les polítiques globals que permeten i donen suport a les infàncies sedentàries, però que tenen en compte les identitats regionals i culturals. No obstant això, en base a les nostres troballes, també creiem que determinats grups de joves poden córrer més risc. Els joves tutelats solen enfrontar-se a múltiples trasllats i poden veure's sotmesos a pressions addicionals. ells, i d'altres nens d'aquest tipus, poden necessitar assistència addicional per prevenir el desenvolupament de malalties mentals en etapes posteriors de la vida”.