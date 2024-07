Aquests són els principals beneficis del gaspatxo

Dos gots de gaspatxo | Europa Press

El gaspatxo és un plat vital per a la gastronomia espanyola. I avui, 21 de juliol, se celebra el seu Dia Mundial. Aquest dia se celebra principalment a Espanya, encara que la seva popularitat s'ha estès a altres països on s'aprecia la cuina mediterrània. L'elecció d'aquesta data es deu a que coincideix amb la temporada d'estiu a l'hemisferi nord, un moment ideal per gaudir d'aquesta refrescant sopa freda. La idea d'establir un Dia Mundial del Gaspatxo va sorgir com una iniciativa d'associacions gastronòmiques i xefs amb l'objectiu de promoure i donar a conèixer les bondats d'aquest plat tant a nivell nacional com internacional.

El gaspatxo té els seus orígens a Andalusia, al sud d'Espanya. Aquest plat es remunta a temps antics, amb arrels que s'estenen fins a l'època romana. Originalment, el gaspatxo era una barreja senzilla de pa, oli d'oliva, vinagre i aigua, que s'utilitzava per refrescar-se en els calorosos dies d'estiu. Amb el temps, i especialment després del descobriment d'Amèrica, el gaspatxo va evolucionar amb la incorporació d'ingredients com el tomàquet i el pebrot, que van arribar a Europa al segle XVI. La versió moderna del gaspatxo, tal com la coneixem avui, es caracteritza per la seva base de tomàquet, cogombre, pebrot, ceba, all, oli d'oliva, vinagre i sal, tots barrejats fins a obtenir una sopa freda i suau.

El gaspatxo no només és deliciós, sinó que també ofereix nombrosos beneficis per a la salut. Gràcies a la seva alta concentració de vegetals frescos, és una excel·lent font de vitamines A, C i E, així com de minerals com el potassi i el magnesi. Aquests nutrients són essencials per mantenir una bona salut ocular, enfortir el sistema immunitari i promoure una pell saludable. A més, el gaspatxo és ric en antioxidants, que ajuden a combatre el dany causat pels radicals lliures, reduint el risc de malalties cròniques com el càncer i les malalties cardiovasculars.

Un altre dels beneficis del gaspatxo és la seva capacitat per hidratar i refrescar el cos, especialment en els calorosos dies d'estiu. El seu alt contingut en aigua, juntament amb l'aportació d'electròlits dels vegetals, el converteix en una opció ideal per mantenir-se hidratat. A més, és baix en calories i greixos, cosa que el fa perfecte per a aquells que busquen mantenir una dieta equilibrada i saludable.