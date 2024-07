La relació oculta entre els antibiòtics i l'asma

Foto: Freepik

L'exposició primerenca a antibiòtics pot desencadenar una susceptibilitat a llarg termini a l'asma, segons un nou estudi de la Universitat de Monash (Austràlia). En concret, la investigació dirigida pel professor Ben Marsland i publicada a la revista 'Immunity', ha trobat una molècula, anomenada IPA, que és crucial per a la protecció a llarg termini contra l'asma.

L'equip de recerca va aïllar una molècula produïda per bacteris intestinals que en el futur es podria provar com un tractament simple, en forma de suplement dietètic, per a nens amb risc d'asma per evitar que desenvolupin la malaltia.

Segons el professor Marsland, el descobriment de la molècula produïda per bacteris en un budell sa explica perquè l'ús recurrent d'antibiòtics augmenta el risc d'asma. "Sabem que l'ús recurrent d'antibiòtics a les primeres etapes de la vida altera la microbiota intestinal sana d'una persona i augmenta el risc d'al·lèrgies i asma. Hem descobert que una conseqüència del tractament amb antibiòtics és la disminució dels bacteris que produeixen IPA , cosa que redueix una molècula clau que té el potencial de prevenir l'asma", destaca.

Els primers anys de vida són importants per al desenvolupament d'una microbiota intestinal estable . "Aquesta es forma en primer lloc per la ingesta d'aliments (tant llet com aliments sòlids), així com per la genètica i l'exposició ambiental. S'ha demostrat que els nadons amb alt risc d'al·lèrgies i asma tenen una maduració alterada i endarrerida de la microbiota intestinal", continua Marsland.

"L'ús d'antibiòtics durant el primer any de vida pot tenir l'efecte no intencional de reduir els bacteris que promouen la salut, i ara sabem a partir d'aquesta investigació que els antibiòtics condueixen a una reducció de la IPA, cosa que hem descobert que és fonamental en els primers anys de vida, a mesura que les nostres cèl·lules pulmonars maduren, cosa que el converteix en un candidat per a la prevenció primerenca de la inflamació al·lèrgica de les vies respiratòries”.

L'equip de recerca, que va treballar amb ratolins predisposats a desenvolupar asma , va descobrir que, quan se'ls administraven antibiòtics en etapes primerenques de la vida, els ratolins eren més susceptibles a la inflamació al·lèrgica de les vies respiratòries induïda pels àcars de la pols domèstica, que es perllongava fins a l'edat adulta. L' asma sol desencadenar-se per l'exposició als àcars de la pols domèstica. Aquesta susceptibilitat es va mantenir a llarg termini, fins i tot després que el microbioma intestinal i els nivells d'IPA tornessin a la normalitat, cosa que destaca que la funció d'aquesta molècula va ser particularment important a les primeres etapes de la vida.

Quan a aquests ratolins se'ls va complementar la dieta amb la molècula d'IPA a primerenca edat, els investigadors van descobrir que els ratolins es van curar eficaçment del desenvolupament de la inflamació al·lèrgica de les vies respiratòries induïda pels àcars de la pols domèstica, o asma, a la edat adulta.