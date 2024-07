Per què hi ha menys casos d'hepatitis C a Espanya?

Foto: iStock Photo / Canva Pro

La incidència de l'hepatitis C a Espanya ha disminuït des que, el 2015, es van establir els objectius d'eliminació dins de l'estratègia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) gràcies als plans de tractament i a les estratègies de microeliminació, segons ha explicat el cap de Servei d'Aparell Digestiu al Complex Hospitalari Universitari de Pontevedra, Juan Turnes.

L'expert de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD) ha desenvolupat la ponència Espanya a un pas de convertir l'hepatitis C en una malaltia rara durant el 83è Congrés de la SEPD, celebrat a València. Hi ha destacat que, el 2015, hi havia entre 350 i 375.000 persones afectades a Espanya i, actualment, s'estima que aquesta xifra se situa en 25.000 persones, per la qual cosa l'hepatitis C està a punt de convertir-se en malaltia rara.

Entre les diferents causes que han contribuït a aquest descens de la incidència de persones afectades per hepatitis C a Espanya, Turnes ha destacat les mesures de tractament universal que permeten accedir-hi a qualsevol persona infectada i, a més, de manera gratuïta.

D'altra banda, ha apuntat que, "tot i que a Espanya no ha existit un pla estructural, ni regional ni nacional, per fer front a això" sí que és cert que "s'han desenvolupat diverses estratègies de microeliminació" i la majoria han provingut dels mateixos professionals sanitaris vehiculant-se com a projectes de recerca "demostrant quines estratègies funcionen millor".

Espanya s'ha convertit en un laboratori "referent" per avaluar i assajar estratègies de microeliminació en grups amb més risc de tenir hepatitis C, bé per pertànyer a col·lectius vulnerables, immigrants que provenen de països amb més prevalença o persones que estaven a la presó, on el 2015, la taxa de prevalença d'aquesta malaltia vorejava el 29% i, actualment, l'1%.

Per tot això, ha ressaltat que "sense implicació directa de les autoritats sanitàries, s'ha aconseguit sumar moltes estratègies de microeliminació i acabar tenint una eliminació de l'hepatitis C en l'àmbit poblacional en aquests col·lectius".

A més, comunitats com Cantàbria, Andalusia i Galícia han desenvolupat plans per assolir els objectius d'eliminació de l'OMS. Galícia ha implantat un pla de diagnòstic en població amb més probabilitat de tenir hepatitis C per rang d'edat, entre 40 i 70 anys, mitjançant la realització d'un cribratge oportunista. Una altra iniciativa és la recuperació de persones prèviament diagnosticades que van perdre la vinculació amb el sistema de salut i no van arribar a rebre mai un tractament.