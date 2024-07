La Lamivudina serà clau per frenar la progressió de l'Alzheimer i tractar la Síndrome de Down

El Lamivudina serà clau per frenar la progressió de l'Alzheimer i tractar la Síndrome de Down/ Foto: IrsiCaixa

L'equip, d' IrsiCaixa i el Centre de Regulació Genòmica (CRG) amb el seu estudi, ha demostrat per primera vegada que els retrotransposons, fragments d'ADN que tenen la capacitat de moure's pel genoma i alterar l'expressió de gens, s'expressen de manera anòmala a la síndrome de Down.

"Sabem que, en moure's, aquests fragments d'ADN poden alterar l'expressió dels gens", ha assegurat la investigadora sènior d'IrsiCaixa Alessandra Borgognone.

Els resultats mostren que l'administració de 'lamivudina', un antiretroviral contra el VIH, normalitza l'expressió d'algun d'aquests gens, en unes troballes que concorden amb estudis previs on es va observar una millora en la memòria de reconeixement, l'activitat locomotora i l'ansietat de models preclínics després del tractament amb aquest antiretroviral .

La manera d'actuar dels retrotransposons és similar a la dels virus, però sense tenir capacitat infectiva, i aquests fragments d'ADN es poden copiar i inserir en noves regions del genoma, alterant l'expressió dels gens.

'LAMIVUDINA' CLAU PER IMPEDIR L'ACCIÓ DELS RETROTANSPOSOS



La 'lamivudina' és un antiretroviral que, a més d'evitar la replicació del VIH , inhibeix aquest procés de 'còpia i pega', és a dir el moviment dels retrotransposons.

"Hem volgut estudiar si realment hi havia un increment en l'activitat dels retrotransposons a la síndrome de Down, i veure què passava si impediem la seva activitat", ha assegurat l'investigador sènior d'IrsiCaixa Aleix Elizalde-Torrent.

L'equip investigador va analitzar l'expressió gènica en teixits cerebrals de models preclínics de síndrome de Down i va trobar que molts d'aquests fragments d'ADN mòbils estan sobreexpressats en comparació amb ratolins normals .

Així mateix, es va identificar una desregulació de nombrosos gens crucials per a la funció neuronal, especialment en els cromosomes 16 i 17 del ratolí, equivalent al cromosoma 21 humà, alterat a la síndrome de Down.

"Fins ara, no s'havia demostrat que aquests retrotransposons estaven alterats a la síndrome de Down, obrint noves possibilitats de tractament amb lamivudina ", ha assenyalat la Mara Dierssen, investigadora del CRG Mara Dierssen.

Els resultats, de fet, van en línia amb el que comenta Dierssen, ja que els ratolins que van rebre lamivudina van recuperar la correcta expressió d'alguns dels gens alterats al model murí de síndrome de Down .

AQUEST RETROVIRAL PODRIA APLICAR-SE PER FRENAR L'ALZHEIMER

" Això suggereix que la 'lamivudina' no només té potencial en el tractament de la síndrome de Down, sinó que també podria frenar la progressió de l'Alzheimer i prevenir l'envelliment ", ha afirmat el director de l'IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, encara que calen més estudis per comprendre plenament com els retrotransposons afecten l'expressió gènica a la síndrome de Down.

L´equip multicèntric constituït per la Fundació Pasqual Maragall, el CRG, la Unitat d´Alzheimer del Servei de Neurologia de l´Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) i IrsiCaixa seguiran aquesta línia de treball i portaran a terme un estudi en humans que pateixen estadis molt inicials d'Alzheimer.