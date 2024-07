Dia Mundial contra la Hepatitis: la feina del Govern per frenar la seva expansió

Catalunya commemora el Dia Internacional de les Hepatitis Víriques, el 28 de juliol, data que se celebra a tot al món promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L'objectiu principal és conscienciar sobre aquestes infeccions del fetge que poden causar malalties hepàtiques greus, entre elles el càncer. Cada 30 segons una persona mor al món a causa d'una malaltia relacionada amb les hepatitis víriques.

Com són infeccions prevenibles i tractables, sota el lema ‘És l’hora d’actuar’, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) proposa accelerar l'acció en la prevenció, el diagnòstic i el tractament per salvar vides i millorar la salut de tothom; al voltant de 304 milions de persones al món viuen amb una infecció crònica d'hepatitis B o C i només 7 milions són tractades per hepatitis B i 12,5 milions curades d'hepatitis C.

A més, hi ha un gran nombre de persones amb hepatitis sense diagnosticar ni tractar, unes 220 milions de persones a tot el món. És molt important prevenir i detectar les hepatitis víriques, ja que la majoria dels símptomes només apareixen quan la malaltia està avançada, i gran part de les persones descobreixen que tenen hepatitis B o C només quan desenvolupen una malaltia hepàtica greu o càncer.

Cribatges

Des de l’any 2021, el Departament de Salut ha realitzat 896 intervencions comunitàries per complementar les que es porten a terme des de l’atenció primària i comunitària (APiC) i des de l’atenció hospitalària. Aquestes intervencions han permès realitzar 8.745 cribratges que han detectat 191 persones amb hepatitis B i 520 persones amb hepatitis C.

El cribratge esdevé una eina clau per eliminar les hepatitis víriques, unes malalties infeccions prevenibles i tractables que afecten 304 milions de persones al món, aproximadament. En aquest sentit, el Departament de Salut compta amb el Pla de prevenció i control de l’hepatitis C (VHC) de la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques (SGAVIH) per realitzar actuacions centrades en prevenir i reduir les noves infeccions, el cribratge per al diagnòstic precoç, la cerca activa per a la recuperació d’infeccions ocultes i facilitar l’accés ràpid i simplificat als tractaments.

Per prevenir infeccions i nous casos, la vacuna universal del virus de l’hepatitis B (VHB) està incorporada al calendari de vacunacions sistemàtiques des del 1992. Això no obstant, pel que fa a l’hepatitis C, no es disposa encara de cap vacuna però sí de tractaments molt eficaços. Des del 2015, any en què van aparèixer els tractaments antivirals d’acció directa i fins a l’any passat, s’han tractat un total de 28.556 persones pel virus de l’hepatitis C, de les quals 1.342 van ser tractades l’any passat.

Des de l’any 2015 al 2021, es van registrar 10.460 morts per causes atribuïbles a l’hepatitis C i B. L’any 2021, les morts per aquest virus a Catalunya van ser 864 persones i de 1,3 milions de persones a tot el món.

Foto: CanvaPro

El cribratge i l’accés als tractaments en les poblacions vulnerables

Per la situació d’especial vulnerabilitat, les persones que consumeixen drogues requereixen accions més proactives per poder-los diagnosticar i tractar. Són accions que concentren les activitats en els centres ambulatoris especialitzats de drogodependències (CAS) amb circuits adaptats i que ha permès fer 7.536 cribratges i 472 tractaments des del 2021 fins al 2023.

D’altra banda, a les presons catalanes s’ha assolit l’eliminació del virus de l’hepatitis C. Això ha estat possible a causa del bon circuit de detecció i tractament ofert des dels serveis de salut penitenciaria de l’Institut Català de la Salut (ICS). Així, l’any 2023 només hi havia una prevalença de 0,09 % de persones infectades, la majoria eren nous ingressos que van suposar 57 tractaments, lluny ja dels més de 200 que es feien cada any a finals de la dècada passada.

Catalunya també compta amb 4 projectes comunitaris per detectar el virus de l’hepatitis B o C en les persones migrades originàries de països amb altes prevalences d’aquest virus. Aquests projectes es realitzen amb el suport d’agents de salut o mediadors comunitaris, que fan de pont amb les poblacions diana i ajuden a fer que les intervencions estiguin adaptades culturalment. Això ha permès realitzar un total de 281 intervencions amb 4.006 cribratges que han identificat 171 persones infectades pel virus de l’hepatitis B (VHB) i 80 pel virus de l’hepatitis C (VHC). Aquests 4 projectes són El projecte MICATC, liderat per a Subdirecció General d’Addicions, VIH, ITS i Hepatitis víriques del Departament de Salut; el projecte COMSAVA, liderat per ISGlobal; el projecte Hep BC Link, liderat per l’Institut Germans Trias i Pujol; i les accions de l’Equip d’Intervenció Comunitària de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

Cerca de casos amb sospita d’infecció pel VHC

El virus de l’hepatitis C es va descobrir més tardanament que la resta de virus hepàtics, en concret l’any 1989. Els tractaments més eficaços no van aparèixer fins l’any 2015, motiu pel qual s’ha hagut de fer un esforç important per recuperar les persones susceptibles de ser tractades des de l’any que es va descobrir el virus.

Un dels mètodes ha estat una cerca de diagnòstics i revisió d’històries clíniques des de l’atenció primària i comunitària (APiC), amb el qual se n’ha fet un estudi pilot als 52 centres d’atenció primària i comunitària (APiC) de Barcelona que ha permès identificar 976 casos amb una possible infecció activa. Aquest projecte s’estendrà a la resta de Catalunya.

A més, des dels laboratoris de l’Institut Català de la Salut s’ha fet una cerca de resultats analítics del Virus de l’hepatitis C (VHC) des de l’any 2018 fins a l’any 2022 i s’han trobat 1.500 persones potencialment infectades. Després d’aquesta cerca, s’ha informat els serveis especialitzats dels hospitals que han revisat les històries i fins a l’actualitat s’han identificat i tractat 137 persones infectades.