Crema solar: quin és el grau que més protegeix la nostra pell?

Foto: Freepik

El fotoprotector solar diuen que és el millor producte antienvelliment, però també la millor eina per protegir la nostra pell; i és que el mal que el sol produeix sobre aquesta impacta a diferents nivells. I no cal oblidar que el seu ús ja és imprescindible cada dia de l'any, no només aquells en què ens exposarem davant del sol.

És per això que Infosalus ha entrevistat la dermatòloga Agustina Segurado, especialista de l'Hospital Universitari del Sud-est de Madrid (Arganda del Rei), que detalla els principals punts en què ens hem de fixar quan comprarem una crema de protecció solar.

En primer lloc, precisa que, dins de les cremes amb protecció solar, hi ha dos tipus: els protectors solars, i les cremes amb protecció solar. En aquest darrer cas, es tracta d'un producte més cosmètic, com podria ser una crema hidratant amb àcid hialurònic i amb protecció del 50, és a dir, una crema hidratant a què afegeixen el filtre solar, que protegeix sobretot davant la radiació ultraviolada (UV) B, i que després pugui tenir altres principis actius com els antioxidants, la vitamina C, per exemple; que igualment poden ajudar en la protecció davant del sol.

ELS FOTOPROTECTORS SOLARS

Però com a tal, el protector solar, detalla la doctora Segurado, representa un conjunt de filtres solars, "un producte més 'medicament' per als dermatòlegs", i que necessita haver complert una regulació europea 'ad hoc', el mètode ' COLIPA ', i que regeix uns determinats exàmens i estàndards de qualitat.

En concret, el factor de protecció solar (SPF) es refereix al nombre de vegades que el fotoprotector augmenta la capacitat de defensa de la nostra pell davant del dany solar, ia Europa la manera que tenim de determinar-ho és a partir de COLIPA.

Als Estats Units, per exemple, ho determina la coneguda FDA . L' SPF 'alt' és del 30,40, i 50; i 'molt alt', a partir de 50. "Un protector solar ha de ser un producte que protegeixi davant de tots els raigs de l'espectre solar, no només l'ultraviolat B (UVB), que és la que crema, sinó també davant de la UVA (provoca al·lèrgies i envelleix), i també davant de la llum visible i, en concret, davant de l'espectre de llum blava que contribueix al fotoenvelliment", especifica aquesta especialista de l'Hospital Universitari del Sud-est.

D'aquesta manera, aconsella que davant l'estiu, o una exposició solar més intensa, o perquè la nostra pell tingui problemes, té més sentida utilitzar aquests darrers, una protecció solar com a tal.

PROTECCIÓ ALTA, SEMPRE

Pel que fa a l'índex de SPF, primer ha de buscar protectors solars que se situïn a la gamma dels alts (30,40,50), per no deixar la nostra pell desprotegida; i el que va fer el mètode COLIPA de regulació europea per no confondre els consumidors és posar l' 'SPF 50+' , més enllà de tot el que hi havia, segons explica.

Aquí adverteix que la denominació de l' SPF100 , o del 'sunblock', del protector total, dóna una falsa sensació de seguretat perquè el protector solar “no és una pantalla total”, sinó que deixa passar algun percentatge dels raigs solars.

A parer seu, això porta de vegades a la confusió que si comptem amb un fotoprotector d'aquestes característiques estiguem més protegits i augmentem les hores d'exposició solar, quan la protecció solar, a banda d'usar el fotoprotector solar, ha de comportar mesures com exposar-se gradualment i no fer-ho moltes hores seguides, ni en hores centrals.

Foto: Freepik

A l'hora de la veritat, un protector SPF de 30 protegeix davant del 93% dels raigs solars, assenyala aquesta doctora, mentre que un SPF del 50 un 97%, "una diferència no gaire substancial", però si tens una persona davant amb problemes relacionats amb el sol, o que pren un medicament fotosensible interessa protecció màxima perquè sempre passarà alguna cosa de llum.

" SPF 100 no significa que protegeixi al 100% , ho fa igual que l'SPF de 50. SPF 50 i 50+ substancialment significa que aquest protector (+) és una mica més complet, encara que amb prou feines entre un i altre pot haver- % de diferència", precisa.

PER A NENS MILLOR CREMÀS PEDIÀTRIQUES?

D'altra banda, preguntem a aquesta dermatòloga si, en el cas dels menors, allò idoni sempre és escollir aquelles cremes amb fotoprotecció solar específiques per als nens. Aquesta doctora recorda que els menors d'un any no s'han d'exposar a la llum del sol, ia partir de llavors filtres minerals o físics per la pell immadura.

És també important en els nens, segons aquesta experta, que els fotoprotectors solars siguin extra resistents a l'aigua, perquè en els menors és molt important la replicació de la crema i l'avantatge d'aquestes cremes que el protector solar roman a la pell, i en un alt percentatge de casos després de banys perllongats.

DIFERENTS TIPUS DE FILTRES

Aquí, la doctora Segurado matisa que en el cas de les cremes amb fotoprotecció solar hi ha diferents tipus de filtres: físics (són els filtres minerals, que són més espessos, o com una pasta, i actuen reflectint la radiació solar), químics (els que absorbeixen la llum UV i poden aportar una sensació de calor al cos perquè produeixen una reacció química); i després es trobarien els filtres orgànics (barreja dels dos, i que absorbeixen i reflecteixen la radiació).

"Ara la tendència, i molt pel que fa ressò, són els filtres minerals", postil·la. Perquè un protector solar protegeixi allò que diu l'etiqueta l'OMS recomana aplicar dos grams per centímetre quadrat; això és, segons precisa aquesta especialista, és una ratlla al palmell de la mà, des del dit índex fins al canell, és la dosi estàndard, i aplicar una ratlla a la cara, a cada braç, "i al llarg d'una setmana s'hauria de gastar un pot de protecció de 200 mil·lilitres”.