Alerten del perill que els nens estiguin al cotxe amb un mòbil

Foto: CanvaPro

Cada vegada és més comú veure nens petits subjectant un mòbil o una tauleta. La qüestió és que la introducció de les pantalles comença a ser una mica repetitiva des dels primers anys de vida, i això és una cosa que té lloc fins i tot al cotxe, on els més petits de la casa demanen algun dispositiu per entretenir-se. No obstant això, aquesta acció comporta certs perills.

I és que si hi ha un accident o el conductor o conductora fa una frenada, les pantalles es poden convertir en projectils perillosos per als nens, fins i tot quan estan assegurades en suports.

El Reial Automòbil Club d'Espanya (RACE) proporciona dades alarmants sobre l'impacte d'objectes solts al vehicle. Per exemple, una consola de 218 grams pot assolir un pes de 7.8 quilos si es frena bruscament a 50 km/h. A 90 km/h, el pes augmenta a 25 quilos. Una tauleta de 560 grams podria impactar amb un pes de fins a 23 quilos a 50 km/hi 75 quilos a 90 km/h. Aquest fenomen, conegut com a “efecte elefant” , posa en evidència el greu perill que representen els objectes no assegurats.

Per això, es desaconsella l'ús de tablets, fins i tot en suports, ja que poden causar lesions greus si impacten amb els nens en cas de col·lisió. A més, objectes com ara mòbils, consoles, bosses, joguines, llaunes i ampolles d'aigua han d'estar ben subjectes per evitar que es converteixin en projectils durant un accident.

Recomanacions per a la Seguretat Viària

El RACE insisteix que l'equipatge i els objectes solts han d'anar al maleter o assegurats als compartiments del cotxe, com ara guanteres o butxaques als seients. Tot i això, una enquesta realitzada pel RACE i GoodYear revela que el 21,4% dels conductors porta equipatge solt dins del vehicle, augmentant el risc de lesions.

L'Aliança Espanyola per a la Seguretat Viària Infantil (AESVI) també recalca la importància de seguir aquestes recomanacions per garantir desplaçaments segurs. Joan Forrellad, secretari general d'AESVI, destaca que les pantalles i altres objectes solts representen un risc significatiu, especialment per als nens, que són els més vulnerables en cas d'accident. Forrellad emfatitza la necessitat d'assegurar tots els objectes i evitar que el cos o el cap del nen impactin contra elements rígids al vehicle.

Per tant, per a un viatge familiar segur, és crucial assegurar tots els objectes i pantalles dins del vehicle i mantenir-los allunyats dels nens. Seguint aquestes recomanacions, les famílies poden gaudir de les vacances minimitzant els riscos a la carretera.