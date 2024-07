Es dispara la venda de tests de Covid a les farmàcies espanyoles

Un test Covid. Foto: Europa Press

Al juny, les vendes de test d'antígens van assolir els 4 milions d'euros, un 198% més que el mes anterior i un 162% respecte al mateix mes de l'any passat.

Així es reflecteix al' informe Tendències del mercat farmacèutic espanyol de juny 2024, elaborat per la consultora IQVIA, i al qual ha tingut accés El Confidencial Digital.

Segons aquest mitjà, durant la primera setmana del mes passat (del 3 al 7 de juny) que el Sistema de Vigilància d'Infeccions Respiratòries Agudes (Sivira) va registrar un augment en el nombre de casos de Covid-19: 107,7 casos per 100.000 habitants (la setmana passada: 85,4 casos). per 100.000 habitants – anteriorment – 57,7 casos).

L'augment es produeix tot just un mes després que l'Institut de Salut Carles III digués que el nombre d'infeccions per Covid-19 a Espanya va caure al nivell més baix en quatre anys la primera setmana de maig.

Les darreres dades publicades per Sivira la tercera setmana de juliol donaven una taxa d'incidència de la Covid-19 de 106,8 casos per 100.000 habitants, fet que suposa que el nombre de contagis s'ha duplicat des del 2024. L'any passat, per aquestes mateixes dates, la taxa d'incidència era de 55 casos per 100.000 persones.

Pel que fa a les hospitalitzacions, la taxa actualment és de 4,2 casos per 100.000 habitants, fet que suposa un lleuger augment respecte al 2023, quan la incidència va ser d' 1,1 casos per 100.000 habitants durant la tercera setmana de juliol.