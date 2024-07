És així l'avantprojecte de llei per reduir el consum d'alcohol en menors

Foto: EuropaPress, CanvaPro

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de la llei de prevenció del consum d'alcohol i els seus efectes en menors d'edat , amb l'objectiu d'endarrerir l'edat d'inici de la ingesta, protegir-ne les conseqüències i reduir els episodis de consum intensiu. Tal com ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García , "no hi ha quantitat de consum de l'alcohol que no tingui risc; no hi ha la dosi bona d'alcohol i molt menys per als menors".

A més, la ministra ha incidit que el consum precoç "té conseqüències en el desenvolupament". "L'alcohol és perjudicial per a la salut i per al neurodesenvolupament dels nostres xavals. I el que és evidència científica, nosaltres des del Ministeri de Sanitat ho fem llei", ha asseverat García. La ministra ha recordat que l'inici de l'alcohol comença de mitjana als 14 anys.

A més, un 76% dels menors han consumit alcohol l'últim any; un 56% l'últim mes i un terç --un 28% dels menors-- ho han fet de manera intensiva. A més, el 92% dels menors diuen que tenen pràcticament un accés lliure a l'alcohol.

"Tenim xifres que estan per sobre dels països del nostre entorn", ha advertit. El text es caracteritza per un "enfocament educatiu", i per això "no es posa el focus en els menors, sinó en les condicions que ajuden a prevenir el consum d'alcohol"; és a dir, a l'entorn. Segons ha explicat García, el text reuneix "normes que hi havia disperses i normes que ja hi ha aplicades a diferents CCAA".

OBLIGACIONS PER A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Al document s'estableixen obligacions per a les administracions públiques en matèria d'educació, sanitat, cultura, esport, investigació, seguretat viària, àmbit laboral i familiar. En l'àmbit familiar, s'implementaran programes per conscienciar les famílies sobre els riscos de l'alcohol i dotar-les d'eines per prevenir-ne el consum en menors.

Es prestarà una atenció especial a famílies en risc d'exclusió social o amb menors afectats pel consum d'alcohol. A l' àmbit educatiu , es publicaran nous continguts sobre prevenció del consum d'alcohol a primària, secundària, formació professional, batxillerat i plans d'estudis universitaris i de formació del professorat.

A l' àmbit sociosanitari, es desenvoluparan protocols per detectar el consum d'alcohol en menors, incloure registres de consum d'alcohol a la història clínica, considerar el context familiar de menors amb problemes d'addiccions i promoure activitats d'educació per a la salut en centres sanitaris, educatius i de protecció, a més de facilitar l'accés al tractament als que presentin un consum problemàtic o addicció.

Pel que fa a l'àmbit urbanístic, per valorar l'adopció de limitacions a l'obertura o la instal·lació d'establiments, les administracions públiques podran tenir en compte els aspectes següents: la densitat o concentració de punts de venda al detall de begudes; l'existència i la proximitat als punts de comercialització minorista de begudes alcohòliques de centres educatius, de centres de protecció social de persones menors d'edat o establiments on es desenvolupin espectacles o activitats recreatives públics i als quals puguin accedir persones menors d'edat.

D'altra banda, les forces i els cossos de seguretat de l'Estat poden fer proves d'alcoholèmia en llocs i circumstàncies específiques on el consum d'alcohol estigui prohibit.

Les proves es limitaran a mètodes no invasius com ara l'etilòmetre. Pel que fa a les sancions, la multa imposada als menors d'edat per la comissió de la infracció lleu relacionada amb el consum d'alcohol es pot suspendre a canvi de la participació en programes preventius de sensibilització i conscienciació o rehabilitadors en funció de cada cas.

Així, es prohibeix el consum d'alcohol per a totes les persones a: centres docents d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments especials; centres de protecció de menors i residències destudiants que admetin persones menors dedat i en altres centres de menors o destinats al seu ús.

També es prohibeix a centres esportius, de lleure o espais dedicats a espectacles públics quan hi hagi sessions que s'hagin concebut expressament per a persones menors d'edat. Així mateix, es regula la venda d'alcohol per protegir els menors. Es prohibeix la venda ambulant i sense llicència administrativa a la via pública i als altres llocs i circumstàncies establerts en una altra llei estatal o autonòmica, o en una ordenança municipal.

A més, el subministrament automàtic de begudes alcohòliques requerirà que les màquines de dispensació incorporin mecanismes tècnics eficaços, amb vigilància i custòdia directa , que permetin impedir-ne l'adquisició per persones menors d'edat. A més, no es poden instal·lar a la via pública, ni en llocs on estigui prohibida la venda o consum de begudes alcohòliques.

LIMITACIONS A L'EXPOSICIÓ DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES

L'exposició i l'accés a les begudes alcohòliques als establiments d'autoservei s'haurà de limitar a un espai concret dins del mateix local que estigui separat dels espais amb productes específicament destinats a les persones menors d'edat.

Als establiments dedicats majoritàriament a la venda de productes per a persones menors d'edat, no es poden vendre begudes alcohòliques ni altres productes que els imitin, ni exhibir-se als aparadors oa l'interior, encara que estiguin buits.

LIMITACIONS EN PUBLICITAT

Així mateix, es prohibeix qualsevol forma directa, indirecta o encoberta de publicitat de begudes alcohòliques o productes que simulin ser una beguda alcohòlica incloent-hi el nom comercial, la denominació social, símbols o marques comercials de les persones o empreses productores d'aquestes begudes, adreçada a persones menors dedat.

A més, en la publicitat o comunicacions comercials no es podrà fer servir la imatge o la veu de: persones amb menys de 21 anys; persones grans quan es presentin caracteritzades o disfressades de menors; persones o personatges, reals o de ficció, la rellevància pública dels quals o la seva popularitat estiguin vinculades amb la població menor; dones en estat de gestació, encara que hagin prestat el seu consentiment, o la imatge d'un fetus.

Pel que fa al llenguatge, no es podran fer servir arguments, estils, tipografia o dissenys associats a la cultura dels menors, o vincular les begudes alcohòliques amb la millora del rendiment físic, l'èxit social o sexual. Tampoc no es podran utilitzar termes ambigus que puguin confondre fàcilment les persones menors d'edat, com ara 'consum responsable' o 'moderat'.

A més de la prohibició als llocs on no es pot consumir alcohol, tampoc es podrà emplaçar publicitat a la via pública, o en llocs visibles des d'aquesta. Sí que es podrà permetre la publicitat, limitada al nom comercial, denominació social i marques o símbols identificatius de les empreses productores, en un perímetre que va donar de 200 metres dels accessos a zones freqüentades per persones menors, com ara centres d'educació primària, secundària obligatòria , formació professional, ensenyaments especials i batxillerat, centres sanitaris, serveis socials i sociosanitaris, parcs i llocs d'oci infantil.

Després de ser aprovades pel Consell de Ministres, Sanitat publicarà el text de l'avantprojecte de llei per al tràmit d'audiència i informació pública. Després, el text tornarà a la taula del Consell de Ministres per a la seva aprovació com a projecte de llei i iniciar-ne la tramitació parlamentària.